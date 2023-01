Better Call Saul reçoit le Golden Tomato Award de la série dramatique la mieux commentée de 2022

Tandis que Tu ferais mieux d’appeler Saul a échoué aux Golden Globe Awards plus tôt cette semaine, il a réussi à obtenir un autre prix spécial ailleurs. Rotten Tomatoes, un site Web qui regroupe les critiques de critiques professionnels pour compiler des notes critiques pour des films et des émissions de télévision, a nommé Tu ferais mieux d’appeler Saul comme la série dramatique qui a été mieux commentée que toute autre pour toute l’année dernière. Cette réalisation a valu le Breaking Bad spinoff le Golden Tomato Award de la série télévisée dramatique la mieux commentée de 2022.





« Ouais ! Merci Rotten Tomatoes et tous les critiques ! » l’acteur Patrick Fabian, qui est apparu dans les six saisons de la série en tant que Howard Hamlin, a déclaré en réponse à la nouvelle.

FILM VIDÉO DU JOUR

Comme l’a noté Rotten Tomatoes, la liste a été compilée en fonction des scores du tomatomètre de chaque émission au 31 décembre 2022. Cela inclut des ajustements à la formule pour compenser « la variation du nombre de critiques lors de la comparaison de films ou d’émissions de télévision ». Dans l’ordre, les émissions suivantes Tu ferais mieux d’appeler Saul qui composent le reste du top 10 sont Mauvaises soeurs, Cobra Kaï, Peaky Blinders, La Reine Serpent, Oiseau noir, Pachinko, Une ligue à part, Le répondeuret Industrie.

Annoncer Tu ferais mieux d’appeler Saul», note Rotten Tomatoes : « Il a fallu six saisons à Jimmy McGill pour achever sa transformation en Saul Goodman – une saison complète de plus qu’il ne nous en a fallu pour assister à l’ascension et à la chute de Walter White – mais le résultat final a été un coup critique. Ancrée par les performances fantastiques de Bob Odenkirk et Rhea Seehorn, la sixième saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul a recueilli des éloges quasi universels pour battre des gens comme Cobra Kaï, Peaky Blinders, Oiseau noiret Pachinkoentre autres. »





Tu ferais mieux d’appeler Saul se fait souvent snober

AMC

Certains fans de la série ne comprennent pas pourquoi Tu ferais mieux d’appeler Saul a été nominé pour 46 Primetime Emmy Awards sans une seule victoire. Il a également été en place pour six Golden Globes, en place pour la meilleure série dramatique ainsi que des noms d’acteur pour Bob Odenkirk et Jonathan Banks lors de l’événement de cette année. Quand cela a de nouveau échoué, de nombreux fans ont déclaré que la série avait été « volée ». Mais même sans Emmys ni Golden Globes, rien n’a altéré la qualité du programme, comme l’a clairement montré Tu ferais mieux d’appeler Saul recueillant les meilleures critiques chez Rotten Tomatoes.

Entre-temps, Tu ferais mieux d’appeler Saul aura un dernier coup pour l’or Emmy. Sa moitié arrière de la sixième et dernière saison sera éligible pour les Emmys de cette année, alors peut-être qu’avec le Golden Tomato Award qui débutera l’année, le spectacle décrochera enfin un Emmy avec sa toute dernière chance. Jusque-là, les fans peuvent voir si la série gagnera aux prochains SAG Awards où elle a remporté des nominations supplémentaires.