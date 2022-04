Better Call Saul ramènera Walter White et Jesse Pinkman

Quelque chose que les fans de »Tu ferais mieux d’appeler Saul » O »Breaking Bad » Ils avaient attendu est sur le point d’arriver. La sixième et dernière saison de la série de l’avocat corrompu Saul Goodman, fera revenir les acteurs Bryan Cranston Oui Aaron-Paul pour jouer à nouveau le duo classique de Walther White et Jesse Pinkman. Dans le compte officiel de la série sur Twitter, une photo a été publiée où les acteurs pouvaient être vus dans leur personnage caractéristique et avec la mention « Ils reviennent ».

»Better Call Saul » est le spin off de »Breaking Bad » créé par Vince Gilligan. Les deux émissions ont été considérées comme l’une des meilleures séries télévisées de tous les temps. Dans l’histoire du professeur Walter White, qui devient baron de la drogue pour aider sa famille, nous avons rencontré Saul Goodman, un avocat qui aide les mouvements corrompus et aide ses clients à s’en tirer. L’acteur Bob Odenkerk joue dans le spin-off en tant que Saul Goodman, voyant sa transformation d’avocat d’entreprise en allié de divers piliers de la mafia.

Le co-créateur de la série, Peter Gould, a annoncé la nouvelle du retour de Walter White et Jesse Pinkman lors d’un panel Variety, mais a assuré qu’il n’en dirait pas beaucoup plus pour éviter les spoilers :

« Je ne veux pas gâcher les choses pour le public, mais je dirai que la première question que nous nous sommes posée lorsque nous avons commencé la série était : ‘Allons-nous voir Walt et Jesse dans la série ?’ J’ai juste dit oui. Comme pour tout, vous devrez le découvrir par vous-même, mais je dois dire que c’est l’une des nombreuses choses que je pense que vous découvrirez cette saison.

Même Odenkirk lui-même a assuré que cette saison de « Better Call Saul » aura plus de liens avec « Breaking Bad » que nous n’en avons jamais vu auparavant. « Personnellement, j’ai l’impression que les deux émissions sont plus liées que jamais dans la dernière saison. Et je pense que c’est incroyable et cool, et ça va vous donner envie de revoir « Breaking Bad » », a-t-il déclaré.

Le co-créateur de la série, Vince Gilligan, a précédemment déclaré qu’il serait totalement dommage que « Better Call Saul » se termine sans une apparition de Cranston et Paul. Les acteurs qui ont remporté plusieurs prix pour leurs performances dans « Breaking Bad », étaient précédemment revenus à leurs rôles dans le film centré sur Jesse Pinkman de 2021 « El Camino », un film disponible via le service de streaming de Netflix.