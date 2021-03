« Better Call Saul » proposera son propre spin-off animé

La franchise narrative «Breaking Bad» sera à nouveau élargie, cette fois à travers une préquelle animée numériquement à la série «Better Call Saul», qui tourne actuellement sa dernière saison. Jusqu’à présent, la série a présenté une partie importante du passé de Jimmy McGill et de sa transformation en criminaliste Saul Goodman.

Alors que les trois premières saisons ont servi d’introduction à la relation entre Jimmy et son frère Chuck, la série a également servi de préquelle aux événements survenus dans Breaking Bad, les fans ont donc attendu avec impatience que l’événement ait lieu. avec Walter White.

Un nouveau rapport de Deadline annonce qu’AMC Networks a une nouvelle ligne de séries animées originales, parmi lesquelles se distingue une préquelle de « Better Call Saul » qui s’intitulerait « Slippn ‘Jimmy », racontant l’enfance de Jimmy McGill et de son frère Chuck dans sa ville natale de Cicero, Illinois.

Selon le rapport, la série prendrait un style similaire à « Fat Albert », un programme créé par le désormais tristement célèbre Bill Cosby, et que certains de ses épisodes rendront hommage aux séries animées classiques. Il convient également de noter le développement de « Cooper’s Bar », une série produite et réalisée par Rhea Seeborn, qui joue Kim Wexler, la femme de Jimmy dans « Better Call Saul ».

Le succès de la série mettant en vedette Bob Odenkirk a permis aux producteurs de réaliser quelques épisodes en première sur le web depuis sa troisième saison. Ce nouveau spin-off animé serait l’occasion d’explorer la nature orageuse de la relation entre Jimmy et Chuck depuis sa création, offrant aux fans un plus grand champ d’appréciation.

Jusqu’à présent, aucune date estimée pour la première de la sixième et dernière saison de « Better Call Saul » n’a été confirmée. Face aux spéculations des fans sur une éventuelle apparition de Bryan Cranston, l’acteur a souligné à plusieurs reprises que, jusqu’à présent, il n’était impliqué dans la série qu’en tant que fan de plus.