Better Call Saul présentera sa dernière saison en deux parties

La série dérivée de »Breaking Bad » est sur le point de sortir sa sixième saison. »Tu ferais mieux d’appeler Saul » lancera sa saison le 18 avril, comme annoncé AMC ainsi que deux autres projets dérivés de l’histoire de Saul Goodman. La série nominée aux Emmy Awards divisera cette saison en deux parties, donc ses derniers épisodes sortiront le 11 juillet.

De plus, trois nouvelles émissions dérivées originales liées au monde de »Tu ferais mieux d’appeler Saul »y compris la série animée » Glisser Jimmy « , »Cooper’s Bar » et les nouveaux épisodes de la série » Vidéos de formation des employés de Better Call Saul »lauréat du prix Emmy.

» Glisser Jimmy » Ce sera une série animée en six parties qui racontera l’histoire d’un jeune Jimmy McGill. Racontée dans le style des dessins animés classiques des années 1970, la série sera présentée en première sur les plateformes de streaming d’AMC. il y aura des animations Starburn qui travaille sur »Rick et Morty » et aura un scénario des scénaristes de »Tu ferais mieux d’appeler Saul », Ariel Levine et Kathleen Williams-Foshee.







Barre de tonnelier‘ est également une série de six épisodes, centrée sur le personnage de Cooper, interprété par Lou Mustillo, et un groupe de clients du bar de son quartier. Rhéa Seehornqui joue Kim Wexler dans »Tu ferais mieux d’appeler Saul »sera le producteur exécutif et réalisateur de cette émission.

peter gould Le producteur exécutif et showrunner de la série a déclaré à propos de sa fin prochaine :

« De mon point de vue, c’est notre saison la plus ambitieuse, la plus incroyable et, oui, la plus déchirante. Même dans des circonstances incroyablement difficiles, toute l’équipe de Saul – scénaristes, acteurs, producteurs, réalisateurs et équipe – s’est surpassée. Je ne pouvais pas être plus enthousiaste à l’idée de partager ce que nous avons accompli ensemble. »

D’autre part, Don McDermott président d’AMC Studios, maison principale de « Better Call Saul », a déclaré:

« Saul Goodman est un personnage central d’AMC depuis plus d’une décennie et il donne vraiment vie à l’endroit. J’ai une profonde appréciation et un profond respect pour Vince, Peter, Bob, Rhea, Jonathan, Giancarlo, Patrick, Michael et tous les autres responsables de cette série remarquable, qui a gagné sa place aux côtés »Breaking Bad » dans le cœur et l’esprit de millions de fans. Alors que nous nous rapprochons de ces derniers épisodes, tout va vraiment bien, mec. »

