‘Better Call Saul’ présente sa préquelle animée ‘Slippin’ Jimmy’

Le monde de »Tu ferais mieux d’appeler Saul » est prêt à étoffer son histoire, car AMC+ vient de sortir sa série animée »glisser Jimmy », un spin-off en six épisodes qui suit une version enfantine de Saul Goodman, alias Jimmy McGill. Le nouveau dessin animé est une préquelle beaucoup plus familiale de la série originale sanglante et intrigante.

»Slippin’ Jimmy » suit Jimmy et son ami Marco Pasternark avant qu’ils ne deviennent une équipe imparable d’escrocs, comme deux garçons encore à l’école. L’histoire présente également de nouveaux personnages, comme un adulte en colère qui agira en tant que figure d’autorité à l’école de Jimmy. Le spin-off suit les premiers accrochages des garçons avec la loi, alors qu’ils perfectionnent leurs talents d’escroc bien avant que Jimmy ne devienne Saul Goodman.

Tous les épisodes de »Slippin’ Jimmy » sont sortis le 23 mai sur la plateforme AMC+. La série principale de »Better Call Saul » vient d’atteindre la moitié de sa dernière saison, mettant en vedette Bob Odenkerk comme l’avocat véreux qui se fait appeler Saul Goodman. La dernière saison a déjà dévoilé ses 6 premiers chapitres, les prochains seront diffusés le 11 juillet.

»Slippin’ Jimmy » est l’un des trois spin-offs animés de »Better Call Saul » récemment annoncés par AMC. Également prévu pour la sortie ce printemps est »Cooper’s Bar », un spin-off d’animation mettant en vedette Rhéa Seehorn de »Better Call Saul » comme Kim Wexler.

Enfin, » Better Call Saul Employee Training » revient pour une quatrième saison, étant une parodie de formation des employés pour différents emplois. Les saisons précédentes de l’émission se sont concentrées sur la formation des employés de Los Pollos Hermanos, la formation sur la sécurité de Madrigal Electromotive et la formation sur l’éthique avec Kim Wexler.

La nouvelle série AMC+, »Slippin’ Jimmy » est produite par les animateurs de »Rick et Morty », la société de production Starburnet présente un scénario écrit par les auteurs de Better Call Saul, Ariel Lévin Oui Kathleen Williams Foshees’attachant à montrer à quoi ressemblait l’enfance de Jimmy McGill, bien avant qu’il n’entre dans le monde de la corruption.