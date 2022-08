Better Call Saul : PlayStation a proposé cet acteur pour incarner Kratos dans God of War

Play Station

Le jeu vidéo créé par Cory Barlog, David Jaffe, Todd Papy et Mark Simon est sorti il ​​y a plus de 15 ans et fait partie des best-sellers.

©IMDBLe premier jeu vidéo date de 2015.

Inspiré de la mythologie grecque, Kratos a été choisi comme protagoniste du jeu vidéo populaire de Play Station Dieu de la guerre Quoi Cory Barlog, David Jaffe, Todd Papy et Mark Simon créé en 2005 et est devenu un best-seller absolu. Pour prendre les Grecs comme référence, les Dieu de la guerre il s’est développé et dans ses versions suivantes, il a également pris des données de la culture nordique pour développer les différentes aventures de son protagoniste. Tellement de Sony Quoi Play Station Ils se sont déjà associés pour réaliser des films et des séries, et ce jeu vidéo pourrait donner beaucoup de matière aux studios.

Tout comme Uncharted a été conçu pour sortir au cinéma avec Tom Hollande en tant que protagoniste et version de Le dernier d’entre nous ce qui sera vu par hbo max avec Pedro Pascal et Bella Ramsey en face, la société de jeux vidéo a en tête l’artiste idéal pour adapter Dieu de la guerre. Dans un post publié sur le compte de Twitter de PlayStation Royaume-Uniune photo a été téléchargée qui suggère de qui il s’agit.

dans le compte de Play Station fait référence à l’une des figures de Tu ferais mieux d’appeler Saul Oui Breaking Badqui a fait partie d’un montage où le visage de Kratos avec celui de cet artiste. On parle de Jonathan Banksacteur connu pour donner vie Mike Ehrmantraut dans les deux productions créées par Vince Gilligan. Bien que Kratos soit un personnage qui a 200 ans, il est clair que Jonathan Banks il ne peut pas l’interpréter dans un film et que ce n’est qu’une plaisanterie.

La parution de Twitter qui a reçu plus de 50 000 aime et environ 5 000 retweets jouent avec l’une des séquences les plus populaires de Mike Ehrmantrautqui a été répété à la fois dans Breaking Bad comme dans Tu ferais mieux d’appeler Saulà un moment où il devait se débarrasser d’un cadavre et disait aux gens sous le choc (Jesse Pinkman dans Breaking Bad Oui Jimmy McGill Oui Kim Wexler dans Tu ferais mieux d’appeler Saul) ce qu’ils devaient faire. « C’est ce que vous allez faire. Tu ne vas pas le regretter, tu vas aller mieux. Le cerf? Vous le chassez, vous ne le poursuivez pas. Tu ne tire que quand je te dis de tirer. Pas quand vous le voyez. Pas en état d’alerte. Simple et facile. Me comprends-tu, mon enfant ?ils ont écrit dans le compte.

+Qui est Kratos

Comme nous l’avons dit, Kratos est le protagoniste de la série Dieu de la guerrequi est né à Sparte et était un général très respecté jusqu’à ce que sa femme et sa fille soient tuées par l’intervention de Arès. A partir de ce moment, il décide non seulement de renoncer à son serment de défendre Arès mais aussi entrepris une mission dans laquelle il l’assassina et prit sa place parmi les dieux, étant le nouveau Dieux de la guerre. À partir de là, il a commencé sa vengeance contre toutes les personnes impliquées dans sa terrible perte.

