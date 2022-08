Better Call Saul : l’incroyable erreur de la saison 6 que personne n’a vue et qui a été avouée par son créateur

in

AMC

Avant la finale, Vince Gilligan a parlé d’une erreur qu’il a commise lors de la sixième saison de Better Call Saul. Voyez de quoi il s’agit!

Better Call Saul – L'incroyable erreur de la saison 6 que personne n'a vue et qui a été admise par son créateur.

Tu ferais mieux d’appeler Saul Il est revenu cette année avec sa sixième et dernière saison, qui a été divisée en deux parties pour ajouter une touche de suspense à la clôture du spin-off centré sur l’avocat qui a émergé dans Breaking Bad. Sachant que nous sommes dans le même univers et que Vince Gilligan est derrière, on peut supposer que chaque étape a été scénarisée exactement pour ne pas perdre l’axe, mais la réalité est que aussi parfaite que cela puisse paraître, elles ne sont pas exemptes d’erreurs.

Dans ce nouvel opus, nous regardons en détail les transformations de Jimmy McGillpremier à devenir Saul Bonman puis dans Gène Takavic, l’identité qu’il a prise après avoir appris les crimes de Walter White et s’être échappé d’Albuquerque. Bien que l’on puisse supposer que le personnage incarné par Bob Odenkirk a appris sa leçon et ne replongera pas dans le monde des arnaques, les derniers chapitres nous font comprendre que cela n’a pas changé.

+Le bug de Better Call Saul saison 6

Dans le 12ème épisode de la saison 6, intitulé « l’eau fonctionne »on observe Gène parler à Kim Wexler pour reprendre une relation amicale, mais elle lui souhaite seulement bonne chance pour rester en vie. Cela génère que le protagoniste décide de reprendre ses actions illégales, jusqu’à ce qu’à un moment cela se complique et que son compagnon Jef il est conduit au poste de police pour vol qualifié. Dans l’une des dernières scènes, il y a eu un moment qui aurait dû être autrement.

« Dans le dernier épisode, dont je suis très content et c’était un effort de groupe comme tous, j’ai réalisé que Gene, à la fin du dernier acte, aurait dû parler à Jeff sur son casque Bluetooth »a dit Vince Gilligan lors d’une tournée de presse virtuelle de la Television Critics Association. Il est logique que le protagoniste ait dû utiliser cet appareil pour converser, car il nous a déjà été clairement indiqué que Saul Bonman J’étais de retour.

Bien que ce ne soit pas une erreur grave qui entrave l’intrigue et le personnage, cela aurait été un bon choix pour confirmer à nouveau que l’homme qui obtient ce qu’il veut grâce à ses stratégies ne s’était jamais éloigné. Tu ferais mieux d’appeler Saul Il prendra fin ce lundi 15 août, lors de la première de son 13e chapitre de la sixième saison sur AMC et mardi dans le monde entier sur Netflix.

