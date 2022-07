Better Call Saul : les papiers oubliés de Tony Dalton avant d’être Lalo Salamanca

Netflix

Le dernier chapitre de Tu ferais mieux d’appeler Saul pour atteindre Netflix et AMC était celui qui a tiré l’un des meilleurs personnages de la série créée par Vince Gilligan et Peter Gould.

©IMDBTony Dalton.

Nous sommes encore en train de traiter ce que cette confrontation entre Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) et Lalo Salamanca (Tony Dalton) dans le premier épisode de la seconde moitié de la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Le spin-off de Breaking Bad Il a finalement amené ses deux grands méchants face à face et a laissé victorieux celui qui était déjà connu pour sortir vivant de la confrontation, car il est apparu à l’origine dans la série dans laquelle ils ont joué. Bryan Cranston et Aaron Paul entre 2008 et 2013.

L’épisode « Pointe et tire » a marqué la fin du voyage Tony Dalton dans le cadre de Tu ferais mieux d’appeler Saul, donc cela semblait être un grand moment pour se souvenir de sa carrière d’acteur. Au sein de l’industrie mexicaine, cet artiste est bien connu et a eu de grands rôles avant son apparition à la fois dans Tu ferais mieux d’appeler Saul comme dans oeil de fauconoù il a également joué le rôle de Jacques Duquesne (mieux connu des fans sous le nom de Épéiste).

Pour tous les autres fans de Tu ferais mieux d’appeler Saul Il est très probable que la trajectoire de Tony Dalton Elle leur est étrangère et ils ne la gardent pas si présente. Le grand méchant du spin-off de Breaking Bad a plus de trente crédits en tant qu’acteur, y compris des productions telles que sens8 Oui Monsieur Avila. Mais il faisait également partie de deux productions qui adaptaient des histoires créées à l’origine en Argentine.

+La série mexicaine avec Tony Dalton

Avec une grande tournée de télévision au Mexique, Tony Dalton détenait des parts dans deux produits d’exportation émis en Argentine au début du nouveau millénaire. Les deux productions, les originales, sont disponibles sur la plateforme Netflixtandis que ses remakes se répartissent entre le N rouge et Amazon Prime Video. Quels sont?

2 – Les simulateurs

Comme un succès retentissant créé par Damien Szifron, Les simulateurs il a été exporté vers différents marchés et au Mexique il avait la particularité d’avoir son propre remake. En 2008, les experts en résolution de problèmes n’étaient plus joués par des personnalités comme Federico D’Elía ou Diego Peretti mais ils avaient des artistes mexicains dans leurs rôles. Tony Dalton était fier d’être le leader de l’organisation dans son pays, où il devait interpréter Mario Santos. vous pouvez le voir dans Amazon Prime Vidéo.

1 – Voie rebelle

Chris Brown est une référence pour la télévision pour adolescents en Argentine et a fait voir ses produits au-delà des frontières de ce pays. Mais elle a aussi fait valoir ses talents de négociatrice et exporté Façon Rebelde. Dans cette fabrication, Tony Dalton a joué l’un des antagonistes pendant deux épisodes: Gaston habileentre 2004 et 2006. Avec le titre Rebellevous pouvez le voir dans Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂