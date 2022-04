Better Call Saul: les fans retrouvent les stars de Breaking Bad pour la finale de la série

La série culte acclamée Breaking Bad réalisé par Vince Gilligan Bryan Cranstons représentation en tant que professeur de chimie Walter White, qui devient un criminel impitoyable, légendaire. A ses côtés, son collègue d’acteur de longue date et partenaire dans le crime, AaronPaul comme un petit criminel Jesse Pinkman ne manque bien sûr pas. Après cinq saisons et 62 épisodes, la série à succès d’AMC a finalement pris fin, suivie d’une dernière Film Breaking Bad « El Camino » sur Netflix il y a trois ans.

Maintenant, après presque dix ans, il y en a enfin un, pour le plus grand plaisir des nombreux fans de la série culte Retrouvailles avec les deux stars de « Breaking Bad » Bryan Cranston et Aaron Paul dans le rôle de Walter White et Jesse Pinkman. À la finale de la série de la série préquelle tout aussi réussie Tu ferais mieux d’appeler Saul Avec Bob Odenkirk, toutes les stars importantes de l’original se réunissent à nouveau dans le but de compléter l’histoire et de créer une transition (sans couture) vers la série culte.

Quand la dernière saison de Better Call Saul arrive-t-elle sur Netflix?

Du première partie avec sept épisodes de la 6ème saison finale continue 19 avril 2022 sur Netflix au début, suivi de celui deuxième partie avec six autres épisodes de celui-là 11 juillet 2022 chez Netflix.

« Better Call Saul » est rapidement devenu une série à succès et est diffusé sur le diffuseur américain AMC depuis 2015 et sur Netflix en Allemagne. Vince Gilligan est à nouveau derrière la production avec Peter Gould.

En plus de Bob Odenkirk en tant qu’avocat rusé et notoire Jimmy McGill à Albuquerque et sa transformation en Saul Goodman, connu de « Breaking Bad », d’autres visages bien connus tels que Jonathan Banks en tant que nettoyeur Mike Ehrmantraut et Giancarlo Esposito en tant que pilier de la drogue Gus Fring de la série culte jouent déjà. Hector Salamanca (Mark Margolis), Don Eladio (Steven Bauer) et les jumeaux Salamanca (Luis et Daniel Moncada) ainsi que Hank Schrader (Dean Norris) et Steven Gomez (Steven Michael Quezada) ont également eu des apparitions dans la série préquelle.

Premières réactions des fans à une réunion avec les stars de Breaking Bad

Après un première scène Avec Bryan Cranston et AaronPaul lorsque Walter White et Jesse Pinkman sur « Better Call Saul » ont confirmé l’arrivée des stars populaires de « Breaking Bad », cela a déclenché une vague d’excitation parmi les nombreux fans de la série culte. Nous avons compilé quelques-unes des premières réactions ici :

littéralement la seule chose qui compte dans ma vie, je tuerais pour un autre ajout à l’univers de breaking bad https://t.co/fpUsL8hA72 — gamersonic224 (@gamersonic224) 11 avril 2022