Better Call Saul : la théorie selon laquelle Kim sera toujours en vie

Le personnage incarné par Rhea Seehorn est de ceux que tout le monde adore mais sait qu’il lui sera difficile de survivre, d’autant plus qu’on ne le voit pas dans Breaking Bad.

©IMDBSaül et Kim.

Finale de la mi-saison Tu ferais mieux d’appeler Saul arrivera la semaine prochaine avec ce qui laissera les bases posées pour une fin à la hauteur des grandes séries qui ont été vues autrefois à la télévision. comme c’est arrivé avec Breaking Bad en 2013, qui a terminé son circuit presque sans échec, on attend la même chose de cette production qui a lancé il y a quelques semaines le début de son sixième et dernier opus en Netflix.

Avec autant d’épisodes vus et si peu à faire, il reste encore de grandes réponses à apporter. L’une des principales questions porte sur la manière dont Tu ferais mieux d’appeler Saul se connecter à sa série parente. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le récit officiel de Twitter de la série a déjà confirmé que les stars de Breaking Bad, Aaron Paul et Bryan CranstonIls seront présents à la fin.

Mais il y a aussi une autre grande question qui tourne dans la tête des fans et elle a à voir avec l’avenir de Kim (Rhéa Seehorn). Est-ce que c’est le personnage qui a un lien important avec Saul Goodman (Bob Odenkirk) n’apparaît pas dans Breaking Bad et pour beaucoup, cela est synonyme du fait qu’il ne sortira pas vivant lors du dernier volet du show créé par Peter Gould et Vince Gilligan.

Cependant, un utilisateur Twitter trouvé un détail qui pourrait signifier que Kim toujours en vie. Comme on le sait, certains épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul ils ont commencé par flash en avant à un moment où Saül vit incognito, après s’être séparé de Walter White. Bien qu’elle ne soit pas vue dans ces séquences, il existe un lien qui suscite l’espoir : Kansas City. Kim vient d’une région près de Kansas City et porte un maillot de l’équipe de baseball de la ville, un logo qui apparaît plus tard sur un sac qui Saul Bonman a sauvé. Est-ce juste pour se souvenir d’elle ou pensez-vous que c’est bon signe ?

+La scène la plus sanglante de Better Call Saul cette année

Bien que Breaking Bad Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul ils n’ont jamais échappé aux séquences violentes et graphiques (rappelez-vous juste quelle a été l’explosion de la maison de retraite avec laquelle il meurt Gus Fring), cette livraison est venue un peu lâche de papiers. Cependant, Lalo Salamanque (Tony Dalton) il se chargea de régler cette dette par une terrible séquence. Après avoir trouvé la personne qu’il cherchait en Allemagne pour s’informer des projets de la frangeIl a été attaqué et laissé allongé sur le sol. De toute évidence lalo Il savait très bien quoi faire et, après avoir coupé son rival avec une lame, il lui a amputé la jambe avec une hache dans une séquence qu’il sera difficile d’oublier pour les fans de l’émission. AMC et Netflix.

