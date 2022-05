Better Call Saul : la scène qui confirme la pire fin pour Kim et Saul

AMC

La série créée par Vince Gilligan et Peter Gould présente des séquences magistrales et un traitement des détails de première classe. Dans les réseaux, ils ont découvert que l’avenir de Kim pourrait être tragique.

©IMDBLa série approche de sa finale de mi-saison.

La salle de réunion Breaking Bad Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul Il s’est toujours caractérisé par le fait d’avoir les meilleurs professionnels. Le tout, bien sûr, soutenu à la fois par la photographie de chaque épisode, les performances des acteurs et Bryan Cranston, Aaron Paul, Bob Odenkirk et Rhea Seehornparmi plusieurs autres, ainsi que la vision créative de Vince Gilligan et Peter Gould pour déchaîner l’histoire.

Chacune des scènes donne des indices sur ce qui pourrait arriver dans le futur de la série ou a un lien direct avec une histoire passée (à la fois dans chaque série elle-même et Tu ferais mieux d’appeler Saul avec Breaking Bad). Pour cette raison, la théorie qui a émergé sur les réseaux sociaux semble tout à fait correcte et anticipe que le dénouement sera terrible et tragique pour Kim et Saülquelque chose qui spécule depuis une saison.

Tenant compte que Lalo Salamanque a commencé à régler les derniers détails dans sa guerre contre Gus Fring et ce Saul Goodman Ce sera une pièce maîtresse pour lui, tout indique qu’il fera l’impossible pour obtenir ce qu’il veut. Cela pourrait également impliquer une sorte de croisement avec Kimqui l’a affronté la saison dernière à un moment où beaucoup pensaient qu’il allait être la fin de l’épouse de Saül.

Maintenant, un montage qui a été vu dans le dernier épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul indique que cela pourrait être la fin pour Kim et Saül. « Les écrivains de Tu ferais mieux d’appeler Saul ils étaient méchants pour ça »a écrit une fan page de la série, dans une publication de 2300 aime. Là, vous pouvez voir la scène où Kim et Saül ils s’embrassent, ce qui coupe directement dans la séquence du bûcheron en Allemagne, qui entre comme s’il séparait le couple avec une hache. La fin est-elle proche pour cette romance ?

+Le créateur du clin d’œil de Better Call Saul à cette théorie

Comme si l’explication ne suffisait pas à faire croire que la théorie soulevée par la fan page a suffisamment de soutien, un créateur de Tu ferais mieux d’appeler Saul pour alimenter la spéculation. Sous le message d’origine, le compte @odenhead a écrit: « Le créateur de Tu ferais mieux d’appeler Saul confirme qu’ils sont vraiment mauvais.. C’est que, parmi tous les likes du poste il y en avait un de peter gouldce qui pourrait être compris à la fois comme une approbation pour la créativité de la théorie ainsi que pour sa précision.

