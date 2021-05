«  Better Call Saul  »: la saison 6 serait filmée sur le lieu de «  Breaking Bad  »

Alors que la fin de ‘Tu ferais mieux d’appeler Saul’ se rapproche, il semble que l’écart entre le spin-off et ‘Breaking Bad’ semble se rétrécir pendant la phase de tournage reliant les deux séries à travers un lieu important.

Le tournage de la sixième et dernière saison de ‘Better Call Saul’ a commencé en mars dernier et depuis lors, différentes informations et impressions ont émergé des créateurs de l’émission et des acteurs dirigés par Bob Odenkirk.

La dernière saison de ‘Better Call Saul’ sera celle qui relie les points avec la série acclamée mettant en vedette Bryan Cranston, ‘Breaking Bad’, où le personnage de Jimmy McGill, que les fans connaissent sous le nom de Saul Goodman, l’avocat de Walter White, achèvera son chemin pour devenir l’avocat «criminel» que tout le monde connaît.

Maintenant, il a été divulgué que la dernière saison de la série mettant en vedette Odenkirk aurait filmé des scènes au Crossroads Motel, qui est apparu dans les premières saisons de ‘Breaking Bad’ et s’appelait le « Crystal Palace », car il était habité. par des toxicomanes et des prostituées.







La saison 5 de ‘Better Call Saul’ s’est terminée lorsque la femme de Jimmy, Kim Wexler, interprétée par Rhea Seehorn a suggéré un plan pour saboter son ancien partenaire, Howard Hamlin à la surprise de McGill.

Pour le moment, il a également été annoncé que la saison 6 de ‘Better Call Saul’ mettra en vedette le retour de trois des grands méchants de la série: enfiler Eladio, Juan Bolsa Oui Lalo Salamanque.