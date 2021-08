Better Call Saul La saison 6 ne sera pas diffusée en 2021

– Publicité –



L’évolution de Better Call Saul est remarquable depuis ses débuts en 2015. Il n’est donc pas surprenant que les personnages, ainsi que l’intrigue, aient beaucoup avancé. Cette série a commencé avec James McGill, un escroc illégal qui s’est lancé dans un voyage de transformation. La transformation a commencé lorsque McGill a quitté son emploi illégal pour devenir avocat. Il était évident qu’il n’avait pas de diplôme en la matière et cela demanderait des années de travail acharné. Il devait aussi être riche, ce qu’il n’avait malheureusement pas.

Après avoir été rejeté dans presque tous les cabinets d’avocats de sa région, il a rejoint son frère aîné, qui était également propriétaire d’une entreprise, et a donné sa parole pour bien performer. Il a persévéré malgré son incapacité à bien faire le travail. Kim Wexler est devenu son ami et collègue. Kim était considérée comme une fille époustouflante qui a tout : beauté, intelligence et dignité. Leur amitié s’est transformée en romance et il a été inspiré pour terminer ses études de droit.

Une fois qu’il avait assez d’argent, il pourrait monter dans ses rangs. Grâce à un cours de correspondant, il a pu entrer dans l’une des meilleures écoles américaines et obtenir le titre de Juris Doctor. Sa surprise est qu’il n’a pas été bien accueilli à son retour de l’école. Il a commencé à construire son nom et son entreprise, ce qui a provoqué beaucoup plus de troubles.

La saison 6 de Better Call Saul ne sera pas diffusée en 2021

AMC n’a pas commenté. Il est possible que le tournage se termine. Mais le tournage a commencé en mars, les acteurs tournaient donc probablement leurs scènes finales. Maintenant, il n’y a que du montage, j’imagine.

Mais quel que soit l’état d’Odenkirk, il est clair qu’AMC ne prévoyait pas de sortir la saison 6 avant 2022.

Notre meilleure estimation suggère que la série continuera avec sa tradition de février et fera ses débuts à la fin de l’hiver 2022 ou au début du printemps 2022. Quand pensez-vous que la nouvelle saison sera diffusée?

Données de diffusion de Better Call Saul :

Bob Odenkirk est certain de revenir sous le nom de Jimmy McGill/Saul Goodman/Gene Takavic.

Kim Wexler – Rhéa Seehorn

Jonathan Banks : Mike Ehrmantraut

Gus frangé par Giancarlo Esposito

Howard Hamlin – Patrick Fabian

Nacho Varga, Michael Mando

Tony Dalton, Lalo Salamanque

5 la cinquième saison a introduit plusieurs camées Breaking Bad. Ils impliquaient Dean Norris ainsi que Robert Forster. Ne soyez pas surpris si de nombreux admirateurs-favoris reviennent voir ce drama.

L’intrigue de Better Call Saul :

Bob Odenkirk de Deadline a déclaré que la cinquième saison était « la plus adorable que nous ayons jamais faite ».

La saison 6 compte 13 épisodes, en plus des 10 épisodes habituels. Cela signifie qu’il se terminera avec 63 épisodes, un de plus que Breaking Bad.