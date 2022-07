Better Call Saul: la meilleure scène était sur le point d’être différente

AMC

La série mettant en vedette Bob Odenkirk sera de retour mardi prochain. À sa fin, nous reverrons Bryan Cranston et Aaron Paul dans cet univers.

©IMDBIl reste six épisodes à terminer.

Avec une mijoteuse, petit à petit Tu ferais mieux d’appeler Saul a montré qu’il était à la hauteur de la tâche Breaking Bad et qu’il s’agissait d’un spin-off digne d’une des meilleures séries vues de l’histoire de la télévision. Créé en 2015, il dure depuis six saisons et à partir de mardi prochain, il commencera à diffuser sur Netflix le premier de ses six derniers épisodes (en AMC sortira un jour plus tôt, pour le territoire nord-américain).

Aussi bien que Breaking Bad devait Gustavo Fring en tant que méchant ultime, dont les fans se souviennent le plus, Tu ferais mieux d’appeler Saul il a réussi à en présenter une qui laisse aussi sa marque : Lalo Salamanque. Présenté comme un ennemi du propriétaire de Les frères pouletsa connu ses moments les plus explosifs dans la première moitié du sixième volet : la hache à l’Allemand et le meurtre de Howard Hamlin.

Mais s’il s’agit de grands moments, il y en a un dont beaucoup se souviendront pendant des années tant pour la créativité derrière l’idée que pour la manière dont ce tournage a été exécuté. On parle de la séquence pré-homicide de Howard Hamlinoù nous avons vu Lalo Salamanque caché dans un égout et suivant de près les traces de la blanchisserie de Gustavo Fring (ne sachant pas que sous terre se prépare la construction du plus grand laboratoire de méthamphétamine d’Albuquerque).

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvédirecteur de la photographie de la série, marshall adamsa raconté comment ils avaient planifié cette séquence. «J’ai eu de la chance et j’ai pu entendre les scénaristes parler de l’endroit où cela allait commencer. C’était dans un bâtiment abandonné de l’autre côté de la rue, mais cela ressemblait trop à une coïncidence. Puis ils parlèrent d’un véhicule et finalement il leur vint à l’esprit : « Qu’il y ait un égout ». Ils n’existent pas à Albuquerque cependant. Que, évidemment, si quelqu’un veut aller le chercher, il n’est pas là »a expliqué le réalisateur.

+L’insecte qui a prédit la mort d’Howard Hamlin

Il y avait un détail pour rien de moins dans l’épisode complet qui Lalo Salamanque allé sous terre, caché dans les égouts. Après avoir espionné pendant des heures et des jours Gustavo Fringen méditant sur une chaise longue, Lalo a vu passer un cafard qui lui rappelait son avocat, Saul Bonman. Parce que? Lors d’un échange avec Kim Wexler, Salamanque définit Saul Bonman dans la cinquième saison comme un cafard pour son instinct de survie. En voyant l’insecte dans les égouts, il se souvient qu’il a cet atout dans sa manche pour demander de l’aide, et c’est alors qu’il va à sa rencontre et que le pire arrive : Howard Hamlin J’étais au mauvais endroit au mauvais moment.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂