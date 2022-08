Better Call Saul: ils ont ouvert l’appel pour le poste de Gene Takavic

AMC

Le spin-off de Breaking Bad a pris fin cette semaine après sa première en 2015. Sur les réseaux sociaux, il y avait un post amusant lié au dernier épisode.

©IMDBLes scènes de Gene Takavic étaient toutes en noir et blanc.

En supposant que si vous êtes dans cet article c’est parce que vous avez déjà fini de regarder la série, nous allons parler de Tu ferais mieux d’appeler Saul avec des spoilers très importants par rapport au spin-off de Breaking Bad qui a pris fin ce lundi (mardi pour les utilisateurs de Netflix). Protagonisée par Bob Odenkerkla production nous a montré à quoi ressemblait la vie Jimmy McGill et le processus par lequel il est devenu le célèbre avocat Saul Bonman. Mais cela signifiait aussi découvrir ce qui lui était arrivé après qu’il se soit enfui avec Walter White et commencer une nouvelle vie.

Comme on a pu le voir tout au long de la série, Jimmy McGill apparaît dans Tu ferais mieux d’appeler Saul dans un futur où il avait changé de nom et s’appelait désormais Gène Takavic, identité avec laquelle il a essayé de vivre sans travailler comme avocat et qui ne lui a jamais donné la tranquillité d’esprit dont il avait besoin. Constamment, le caractère de Bob Odenkerk Il regarda par-dessus son épaule pour voir si quelqu’un le suivait ou si sa vie était en danger.

Pendant les années où il a vécu comme réfugié à Omaha, Nebraska, Jimmy McGill a obtenu un poste de directeur d’un célèbre entreprise de pâtisserie appelée Cinnabon. À plus d’une occasion, nous avons appris à connaître toutes les étapes de sa routine qui consistaient à ouvrir le magasin dans un centre commercial, à allumer certaines machines, à cuisiner et à livrer certaines commandes, ainsi qu’à s’occuper d’une partie du nettoyage. Cela s’est terminé dans l’épisode « Saül disparu ».

Dans le dernier chapitre de Tu ferais mieux d’appeler Saul Nous constatons que l’identité de Jimmy McGill avait été découvert et que la police l’avait encerclé, alors il a appelé son lieu de travail où il a dit à l’une des employées tout ce qu’elle devait faire, en plus d’expliquer qu’elle devait parler aux propriétaires de la marque et leur dire de trouver un nouveau gérant. Gène Takavic il ne retournerait pas au centre commercial parce qu’il était sur le point de faire face aux conséquences de la vie en tant que criminel de Saul Bonman.

+ Le post amusant de Cinnabon

Afin de ne pas laisser passer l’opportunité qui leur est offerte de Tu ferais mieux d’appeler Saul, la compagnie de la cannelle s’est tourné vers les réseaux sociaux pour faire écho à la fin du spin-off de Breaking Bad avec un post amusant. sur ton compte Twitter Ils ont partagé un lien vers le site Web où les ordres de travail de l’entreprise sont rassemblés, et ils ont écrit : « Nous recrutons. directeur général à Omaha, Nebraska ». La publication a été un succès absolu, avec plus de six mille retweets et près de quarante mille aime.

