Better Call Saul : Dans combien d’épisodes Aaron Paul et Bryan Cranston apparaîtront-ils ?

AMC

L’avant-dernier épisode de la série mettant en vedette Bob Odenkirk est sorti, intitulé « Breaking Bad » en l’honneur de la série mère.

©IMDBLa chronologie est juste là avec la deuxième saison de Breaking Bad.

L’attente est terminée. Après tant de temps de spéculation pour savoir si nous verrions ou non Bryan Cranston et Aaron Paul se remettre dans la peau du mythique Walter White et Jesse Pinkmanrespectivement, Tu ferais mieux d’appeler Saul Il était chargé de réaliser le désir de quelques-uns. Avant de continuer, il est important que vous sachiez que l’article suivant contiendra des spoilers pour l’épisode. « Breaking Bad » diffusé cette semaine sur AMC et Netflixavec des apparitions des acteurs mentionnés ci-dessus.

On savait que Walter White et Jesse Pinkman allaient réapparaître car les comptes officiels de la série de AMC et Netflix ils ont pris sur eux de le dire avant le début de la sixième saison. Ce qui n’était pas clair, c’était quand les personnages de Bryan Cranston et Aaron Pauldevenus emblèmes de la télévision grâce à Breaking Bad au point qu’à Albuquerque, ils les ont honorés d’une statue des deux.

Cette semaine, après la diffusion de « vif » qui se déroulait entièrement dans le futur, avec Jimmy McGill transformé en Gène Takavicnous avons vu apparaître Walter White et Jesse Pinkman. Il fallait s’attendre à ce que cela se produise, après que l’épisode neuf nous ait montré la séparation de Jimmy McGill et Kim Wexleret sa transformation conséquente, avec l’ouverture des bureaux mythiques dans lesquels on l’a vu opérer lors des épisodes de Breaking Bad.

Dans ce chapitre, nous avons pu voir ce qui était attendu : que la connexion reprenne directement avec le moment où Saul Bonman a été enlevé par Walter White et Jesse Pinkmanoù je les ai non seulement découverts par la toux de Walter White mais aussi automatiquement devenu son avocat. Alors dans l’épisode « Breaking Bad » nous les avons vus entrer dans le célèbre camping-car dans lequel ils cuisinaient de la méthamphétamine jusqu’à peu de temps avant de se rencontrer Gustavo Fringdans une intervention des deux personnages qui s’est sentie assez limitée pendant les presque 60 minutes qu’a duré l’épisode.

+ Reverrons-nous Walter White et Jesse Pinkman ?

Tout indique qu’au moins Walter White reviendra à Tu ferais mieux d’appeler Saul une fois de plus. L’épisode de la série de cette semaine s’est terminé par l’un des moments les plus mémorables de Breaking Badmais raconté du point de vue de Saul Bonman. Nous parlons de la séquence dans laquelle l’avocat sans scrupules affronte Walter White à l’école où il enseigne, avec l’idée de devenir un « partenaire silencieux » et vous aider à obtenir une meilleure offre, ainsi que vous conseiller sur la façon de blanchir de l’argent afin que la DEA ne le découvre pas. En ce sens, nous verrons sûrement un épisode de plus, même si peut-être, si nous avons de la chance, il y aura un camée également réservé à l’épisode du 15 août, quand Tu ferais mieux d’appeler Saul dites adieu à la télévision pour toujours.

