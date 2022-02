Better Call Saul Crew se prépare pour la fin avec la photo de la finale de la série

Nous sommes presque à la toute fin de l’histoire de Saul Goodman. Initialement, l’avocat le plus divertissant de l’histoire de la télévision a été présenté pour la première fois sur Breaking Bad, avec Bob Odenkirk parfaitement interprété dans le rôle. Parce que le personnage avait tellement de potentiel inexploré à la fin de la série, le choix a été fait d’approfondir l’histoire vraie de Saul Goodman avec la série dérivée. Tu ferais mieux d’appeler Saul.

Tu ferais mieux d’appeler Saul a été créée pour la première fois en 2015 et a depuis diffusé cinq saisons sur AMC. Il avait été annoncé précédemment que la sixième saison à venir serait également la dernière saison de la série, même si elle comportait 13 épisodes au total, contre 10 comme d’habitude. Sur Twitter, le co-créateur de la série, Peter Gould, a publié une image d’un Clapboard récemment pris sur le plateau, écrivant dans le tweet, « Meilleurs acteurs et équipe de l’univers! »

Le nom de Gould figure également sur l’ardoise car il est le réalisateur de l’épisode avec Marshall Adams en tant que directeur de la photographie. On voit également le numéro d’épisode, # 613, qui est la finale de la série, montrant qu’ils terminent maintenant le travail sur le dernier épisode de la série. Le message #HEREforHALYNA est également brandi sur le bardeau pour rendre hommage à la directrice de la photographie Halyna Hutchins qui a été tuée sur le plateau au Nouveau-Mexique pendant le tournage du film. Rouiller. Tu ferais mieux d’appeler Saul est également tourné au Nouveau-Mexique.

Luis Moncada, un acteur de Breaking Bad et Better Call Saul qui joue Marco Salamanca dans les deux émissions, a commenté le tweet de Gould par écrit. Il a dit : « NICE ! L’épisode 613 de la dernière saison. Quand est-ce qu’il sort ? Miss You les gars. » L’actrice Julie Ann Emery, qui a joué la mémorable Betsy Kettleman dans les saisons précédentes de Saüla également commenté avec trois émojis cœur.

Ne vous attendez pas à une fin heureuse dans la dernière saison de Better Call Saul





Rhea Seehorn, qui incarne le personnage hors concours Kim Wexler, a taquiné une fin sombre pour la série. Elle a carrément dit qu’un bon mot pour décrire les derniers épisodes est « dévastateur », mais il est ouvert à l’interprétation quant à ce qu’elle entend par là. Fait toutes les personnes avoir une fin déprimante, y compris Kim ? Ou pourrait-elle trouver un moyen de se libérer du cartel et de se diriger trop loin dans ce monde criminel, laissant Saul (alias Jimmy, alias Gene) gérer seul son destin ultime ?

En tout cas, c’est le début de la fin de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Comme il n’y a plus de projets Breaking Bad émissions ou films dérivés en ce moment, il est également possible que ce soit le dernier que nous verrons de cet univers. Breaking Bad est connu pour avoir une saison finale solide, s’en tenir à l’atterrissage et mettre fin à la série au bon moment. Espérons que la même chose se produise avec Tu ferais mieux d’appeler Saul.

Les derniers épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul devraient arriver sur AMC vers la mi-2022.





