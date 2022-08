Better Call Saul: confirmez ce qui arrive à Kim Wexler après la fin de la série

Netflix

Rhea Seehorn a abordé l’avenir de Kim Wexler après la fin de Better Call Saul et a souligné ce qui se passe avec elle. Regardez ce qu’il a dit !

© AMCBetter Call Saul: confirmez ce qui arrive à Kim Wexler après la fin de la série.

Tu ferais mieux d’appeler Saul a diffusé cette semaine le dernier chapitre de sa sixième saison sur le service de streaming Netflix, marquant la fin d’une des meilleures séries de tous les temps et de l’univers de Breaking Bad. Dans son histoire, il y a de multiples points forts et aspects à souligner constamment, mais l’un des principaux est sans aucun doute Kim Wexler. votre interprète, Rhéa Seehorna pris la parole après la clôture de l’histoire et a mentionné ce qui arrive à son personnage.

le voyage de Kim dans ce sixième opus il est passé par différents moments, à commencer par l’idée fixe de suivre les règles du jeu de Jimmy McGill faire mal paraître Howard et profiter ainsi de sa vulnérabilité. Cependant, la situation change radicalement lorsque Hamlin est assassiné aux mains de Lalo Salamanca et est complètement immergé dans le conflit avec le cartel, donc une fois l’affaire résolue, elle décide de quitter son mari et de commencer une nouvelle vie.

Dans l’avant-dernier épisode, nous avons appris les détails de l’après Wexler, vivant avec un nouveau partenaire en Floride et travaillant comme commis. A ce moment, il reçoit un appel de Gène Takavic et considère ses prochaines étapes jusqu’à avouer à la femme de Howard ce qui s’était passé. Le dernier chapitre montre son retour à la profession d’avocat après la révocation de son permis et ferme son chemin en visitant Jimmy en prison, en vedette dans la dernière scène.

+ Qu’arrive-t-il à Kim Wexler après Better Call Saul ?

Dans une interview avec le podcast L’enveloppe, Rhéa Seehorn a été consulté par l’après le personnage : « Il y avait une raison pour laquelle elle n’avait pas de cheveux blonds quand elle est revenue ou même une queue de cheval. Ces choses étaient spécifiques. Je ne pense pas que ce soit un redémarrage et maintenant tout va bien et Kim redeviendra Kim. ». Continu: « Personnellement, je pense qu’il y a une sorte de reconstruction et d’essayer de savourer toute sorte de seconde chance dans la vie qui soit plus véridique. Et pour Kim, je pense que la partie la plus véridique consiste à pratiquer le droit et à essayer d’aider à nouveau les gens. » « .

Dans sa déclaration, Seehorn ajoutée: « Je suis une romantique sans espoir, donc je ne peux pas m’empêcher de penser qu’elle va essayer de trouver un moyen d’alléger sa peine tout en restant debout. Vous savez, d’une certaine manière, cela n’implique pas une arnaque. Je ne pense pas que ce soit la fin de leur relation [con Jimmy]mais je pense aussi qu’il y a beaucoup de gens qui penseront qu’elle n’y retournera jamais et c’est la fin de l’histoire. ». En ce sens, ses propos rassurent les fans, qui imaginaient à l’époque une mort de Kim Wexlermais Tu ferais mieux d’appeler Saul a finalement eu une conclusion réparatrice.

