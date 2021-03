‘Better Call Saul’ commence la production de sa dernière saison

Avec un succès auprès du public et des critiques très similaires à celui qui «Breaking Bad« , Sa série préquelle »Tu ferais mieux d’appeler Saul»Se prépare à son arrivée sur les téléviseurs, qui devrait avoir lieu jusqu’en 2022 en raison des retards de production causés par la pandémie.

Avocats fans Saul Goodman pourront voir la conclusion de leurs désaccords avec le crime organisé avant leur collaboration avec Walter White, Ils seront ravis d’apprendre que le tournage a officiellement commencé pour la sixième et dernière saison de la série.

Peter Gould, co-créateur de l’émission, a profité de l’occasion pour se rendre sur son compte officiel sur Twitter et partager une photo du plateau sur le plateau de tournage, confirmant que la production du premier épisode de la saison a commencé. La publication a également révélé qui est chargé de la diriger.

Le tableau noir révèle que le réalisateur n’est rien de moins que Michael Morris, qui a beaucoup travaillé à la télévision en commençant par la série « Frères soeurs», Dont il a été derrière les caméras dans 18 épisodes en tant que réalisateur et dans 26 épisodes en tant que producteur.

En plus de répéter son travail de réalisateur pour la troisième fois en « Tu ferais mieux d’appeler Saul», Morris fait partie de séries telles que « Royaume« , »Château de cartes« , »Arrêter et attraper le feu« Ou »13 raisons pour lesquelles», Pour n’en nommer que quelques-uns.Bob Odenkirk, le protagoniste de la série, anticipera récemment certaines choses que la série réserve à ses fans.

« Il y a certainement des moments passionnants tout au long, mais vers la fin, cela devient extrêmement intense », a-t-il noté. Odenkirk aurait été nominé pour la quatrième fois pour son travail dans la série lors de la dernière cérémonie de remise des prix « Globes dorés»Dans la catégorie« Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée ».

Le jury de la cérémonie aurait décidé d’attribuer ce prix à Josh o’connor, qui dans la quatrième saison de « La Couronne”Il a joué le Prince Charles de Galles. Avec la fin de « Tu ferais mieux d’appeler Saul« En se rapprochant, les fans se sont demandé si cette saison présentera l’apparence tant attendue de Walter White, peur que l’acteur Bryan Cranston Il a refusé de reconnaître, affirmant qu’il n’était qu’un spectateur de plus de la série.