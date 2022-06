Better Call Saul commence à faire pression pour que Bob Odenkirk soit nominé aux Emmy Awards pour la dernière saison

La pression Emmy pour Bob Odenkerk être reconnu a commencé par une certaine promotion sur le Tu ferais mieux d’appeler Saul canaux de médias sociaux. Cela inclut le partage d’une image « Pour votre considération » de Jimmy « Saul Goodman » McGill d’Odenkirk. AMC et les producteurs de l’émission espèrent voir Odenkirk nominé pour le meilleur acteur principal dans une série dramatique, et vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui a suivi le Breaking Bad retombées qui ne seraient pas d’accord.

Si Odenkirk obtient la nomination, ce ne serait pas sa première pour la série. Il avait déjà été nominé pendant trois années consécutives en 2015, 2016 et 2017, suivi d’une autre nomination en 2019. La grande question est de savoir s’il peut enfin remporter la statuette d’or pour la dernière saison de la série, car Odenkirk n’a pas réussi à obtenir la victoire là-bas tout de suite. Il a réussi à remporter le Critics ‘Choice Television Award du meilleur acteur dans un drame à deux reprises.

Seule une poignée d’acteurs de Better Call Saul ont été nominés pour des prix d’acteur aux Emmys. Pour son rôle de Mike Ehrmantraut, Jonathan Banks a également été nominé quatre fois pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique. L’acteur de Gus Fring, Giancarlo Esposito, a également été nominé deux fois, rejoignant Odenkirk et Banks en tant que trois seuls acteurs de la série à être nominés, bien qu’aucun d’entre eux n’ait remporté la victoire.

Les fans veulent que Rhea Seehorn soit nominée

AMC

Pendant ce temps, les fans ont également demandé pourquoi Rhea Seehorn n’avait pas encore été nominée pour sa performance acclamée en tant que personnage hors pair Kim Wexler. Les acteurs et l’équipe de la série ont également remis cela en question, alors que la co-vedette de Seehorn, Patrick Fabian (Howard Hamlin), a récemment expliqué à quel point elle méritait la nomination. Comme les fans, il ne peut tout simplement pas comprendre comment cela ne s’est pas encore produit.

« Tu penses qu’elle est bonne à l’écran ? Tu devrais être devant elle et avoir une place au premier rang, parce que c’est ce que j’ai eu », a déclaré Fabian à Variety. « J’aimerais penser qu’un jour je serais aussi bon que Rhea Seehorn. »

À propos du manque de nominations aux Emmy Awards, Fabian a ajouté : « Je pense qu’elle a été grossièrement négligée. En termes de travail juste solide, cohérent et incroyable, si vous allez donner un Emmy pour quelque chose comme ça, pour l’amour de Dieu, vous à Je dois au moins nommer Rhea Seehorn. Je ne vois tout simplement pas comment vous ne pouvez pas.

​​​​Les derniers épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul commencera à être diffusé sur AMC et diffusé sur AMC+ le 11 juillet 2022.