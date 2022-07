Better Call Saul: Combien Walter White et Jesse Pinkman apparaîtront dans la finale de la série

L’acteur vedette de »Breaking Bad », Bryan Cranstonjouera à nouveau Walter White dans la sixième saison de »Tu ferais mieux d’appeler Saul ». Récemment, la star a parlé de tout ce que l’on peut voir de Walter dans les derniers chapitres de la série spin-off, des chapitres qui auront également l’apparition de Jesse Pinkman, un personnage caractéristique de la série joué par Aaron-Paul.

»Better Call Saul » a lieu des années avant les événements vus dans »Breaking Bad ». Tout en explorant la vie de Jimmy McGill (Bob Odenkerk) et sa transformation en avocat corrompu Saul Goodman, la série sert aussi à donner plus de contexte au passé d’autres personnages vus dans »Breaking Bad », comme Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) et Gustavo Fring (Giancarlo Esposito).

La saison 6 de » Better Call Saul » sera la finale définitive de la série, se rapprochant de plus en plus des événements de » Breaking Bad », avec Cranston et Paul revenant à leurs personnages emblématiques. Voici ce que Cranston avait à dire sur sa participation :

« Il y a une scène où Aaron est sans moi. Et il y a une scène où je suis sans lui. Et puis il y a une scène où nous sommes tous les deux. Il y a donc trois scènes à venir. C’est génial. Mais pour être honnête avec vous, parce que nous avons tout tourné dans une bulle et complètement dans le désordre, je ne sais même pas dans quels épisodes nous sommes. Vous allez tous devoir le découvrir par vous-même en regardant la série. »

Bien que les fans de »Breaking Bad » seront probablement déçus par le peu de Jesse et Walter apparaissent, cette deuxième partie de la sixième saison de »Better Call Saul », sert à mettre fin à sa propre histoire, qui tout au long de son voyage a donné vie à de grands personnages qui sont restés dans le cœur de tous les téléspectateurs, prouvant qu’elle pouvait atteindre des moments émotionnels encore plus grands que la série originale.

Considérant que » Better Call Saul » existe grâce à l’histoire de Saul Goodman, il est probablement préférable que l’histoire ne se concentre pas entièrement sur les personnages de » Breaking Bad » à la fin. Composée de six épisodes, la seconde moitié de la dernière saison de » Better Call Saul » sera diffusée le 11 juillet sur AMC et Netflix, avec un nouvel épisode publié chaque semaine.