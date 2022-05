Better Call Saul Animated Prequel Slippin ‘Jimmy est maintenant diffusé sur AMC +

Il va falloir attendre un peu pour que les fans voient comment Tu ferais mieux d’appeler Saul se termine, alors que la série atteint le milieu de sa sixième et dernière saison. Le Breaking Bad les retombées reviendront en juillet pour la seconde moitié de la saison 6, mais jusque-là, l’attente peut être facilitée avec les retombées animées courtes Glisser Jimmy. Les six épisodes ont été publiés et sont maintenant diffusés sur AMC +. Un teaser de la série a déjà été publié, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Glisser Jimmy suit les « mésaventures d’un jeune Jimmy McGill et de ses amis d’enfance à Chicago ». Chaque épisode est raconté dans un style différent rendant hommage aux films et émissions de télévision des années 1970, des westerns spaghetti aux L’Exorciste. Il est produit par Starburns (Rick et Morty) et écrit par Tu ferais mieux d’appeler Saul les écrivains Ariel Levine et Kathleen Williams-Foshee. Il présente des versions plus jeunes des personnages présentés dans Tu ferais mieux d’appeler Saulbien qu’avec différents acteurs de la voix, car la série met en vedette Chi McBride, Laraine Newman et Sean Giambrone.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le nom « Slippin’ Jimmy » vient de Tu ferais mieux d’appeler Saul, où il est expliqué comme un surnom que Jimmy McGill (Bob Odenkirk) avait acquis de ses jours en tirant des escroqueries sur les gens. Il fait référence à la pratique courante consistant à faire semblant de glisser et de tomber pour obtenir un règlement en espèces facile d’un propriétaire d’entreprise. C’est quelque chose que Jimmy a même mis en pratique au cours de la série, mais comme le montre la préquelle animée, il est à la hauteur de ces astuces depuis qu’il est enfant. Vous pouvez lire la ligne de connexion officielle de la série ci-dessous.

Avant Saul Goodman, un avocat pénaliste, avant Jimmy McGill, un avocat de confiance, il y avait : Slippin’ Jimmy ! C’est un jeune rusé qui essaie de réussir à l’école catholique sans se retrouver lui-même et son meilleur ami Marco en détention…

Slippin’ Jimmy est là où l’histoire de Jimmy McGill commence, mais comment se termine-t-elle ?





AMC

Il peut être intéressant pour les fans d’en savoir plus sur l’histoire de Jimmy McGill, mais ce qui a Tu ferais mieux d’appeler Saul téléspectateurs sur le bord de leurs sièges est de voir comment son histoire se termine finalement. Nous savons qu’il vit une vie en cavale sous une nouvelle identité depuis l’époque de Breaking Bad, et lorsque les fans ont vu le personnage pour la dernière fois, il avait été repéré par quelqu’un qui savait qui il était vraiment. Aucune résolution n’a encore été montrée dans la dernière saison de Saület cela arrivera vraisemblablement dans la seconde moitié de la saison 6.





Cela pourrait également finir par devenir la toute fin du Breaking Bad univers. Saül les créateurs Peter Gould et Vince Gilligan n’ont pas de plans immédiats pour d’autres retombées et ont commencé à examiner différents projets sur lesquels se concentrer ensuite. Cela étant dit, Breaking Bad a obtenu son propre film Netflix des années après avoir supposé que Jesse Pinkman (Aaron Paul) ne serait plus jamais revu, il est donc difficile de dire ce que l’avenir nous réserve. Pour l’instant, les fans peuvent regarder les derniers épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul lorsque la série revient sur AMC et AMC+ le 11 juillet.





Le travail a commencé sur Spider-Man 4, qui verra le retour de Tom Holland, Zendaya et Jon Watts

Lire la suite