On savait depuis quelques heures que Better Call Saul avait reçu une plainte contre lui pour diffamation présumée au sein de la série. Et c’est due a quoi?

Better Call Saul a reçu un procès pour diffamation : La fin de la série est-elle en danger ?

Tu ferais mieux d’appeler Saul est la série la plus remarquable aujourd’hui, puisqu’elle en est à la dernière ligne droite de sa sixième et dernière saison avec un haut niveau de qualité dans son intrigue et ses personnages. Avec onze épisodes diffusés sur AMC et le service de streaming Netflixil n’en reste plus que deux qui clôtureront définitivement l’histoire de l’avocat né à Breaking Bad. Mais avant, l’émission a fait l’objet d’un procès en diffamation qui a mis la production en alerte.

Il peut sembler étrange de penser qu’un programme de fiction reçoive une plainte pour une question de réalité, mais curieusement, c’est quelque chose qui s’est répété ces dernières années. Le cas le plus connu est peut-être le conflit judiciaire que la professeure d’échecs Nona Gaprindashvili a lancé à Netflix, après avoir été mentionnée avec une information erronée dans la mini-série. pari de la reine.

+Better Call Saul reçoit un procès

selon le médium L’emballage, Liberty Tax a intenté une action en justice contre les producteurs de Better Call Saul, AMC Networks et Sony Pictures pour « habillage commercial et contrefaçon de marque« . L’accusation fait référence à l’épisode 2 de la saison 6 dans lequel les Kettleman sont montrés, deux escrocs qui dirigent une entreprise criminelle appelée Services fiscaux Sweet Liberty« .

Le communiqué mentionne : « Parmi tous les noms que les défendeurs auraient pu utiliser pour l’entreprise fiscale décrite dans l’épisode 2, ils ont choisi de ne pas être originaux du tout, mais plutôt de voler les célèbres marques Liberty Tax, qui sont utilisées depuis plus de 25 ans. et imitez un véritable emplacement Liberty Tax en ajoutant simplement le mot « Sweet » devant la marque Liberty Tax« . En outre, ils allèguent que la série a nui à l’entreprise avec « dilution, diffamation, dénigrement et mensonges nuisibles ».

Il est clair que les logos des deux sociétés ne se ressemblent pas, mais il y a certainement des points de contact, comme les couleurs bleu et rouge, en plus de la flamme de la Statue de la Liberté, une figure plus que récurrente au sein de l’intrigue. En ce moment, la production de Tu ferais mieux d’appeler Saul n’a pas émis d’avis à ce sujet et ils assurent que cela n’affectera pas sa diffusion, ils diffuseront donc normalement leurs deux derniers chapitres.

