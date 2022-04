« Better Call Saul » : à quoi ressemblera le retour de Walter White et Jesse Pinkman dans la saison 6

La sixième et dernière saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul» sera diffusé le lundi 18 avril 2022 sur AMC et Netflixet le retour de Bob Odenkirk (Jimmy McGill / Saul Goodman)Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), Rhea Seehorn dans le rôle de Kim WexlerPatrick Fabian (Howard Hamlin), Michael Mando (Nacho Varga), Tony Dalton (Lalo Salamanca), Giancarlo Esposito (Gus Fring) et Daniel et Luis Moncada (Leonel et Marco Salamanca).

Mais ils ne sont pas les seuls à revenir pour le dernier volet de la série créée par Vince Gilligan et Peter Gould. Le 9 avril, la participation de Bryan Cranston Oui Aaron-Paul comme Walter White et Jesse Pinkman, les personnages inoubliables de « Breaking Bad”.

Dans le panneau dédié à «Tu ferais mieux d’appeler Saul » Au PaleyFest qui s’est tenu le 10 avril à Los Angeles, le co-créateur de la série Peter Gould a noté : « Je ne veux pas gâcher les choses pour le public, mais je dirai que la première question qui nous a été posée lorsque nous avons commencé la série était : ‘Allons-nous voir Walt et Jesse ?’ Au lieu de l’éviter, je dirai simplement oui”.

La première image d’Aaron Paul et Bryan Cranston dans le rôle de Jesse Pinkman et Walter White dans la sixième et dernière saison de « Better Call Saul » (Photo : AMC)

COMMENT WALTER ET JESSE REVIENDRONT-ILS ?

Concernant la manière dont les protagonistes de «Breaking Bad» feront leur apparition dans le sixième volet de leur spin-off, le co-créateur a indiqué : «Comment ou les circonstances ou quoi que ce soit, vous devrez le découvrir par vous-même, mais je dois dire que c’est l’une des nombreuses choses que je pense que vous découvrirez cette saison.”.

Pour le moment, on sait que Walter White et Jesse Pinkman feront une apparition dans la dernière saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul« , par conséquent, ils ne seront pas un élément fondamental des 13 prochains épisodes.

Il n’a pas non plus été révélé si les personnages de Bryan Cranston Oui Aaron-Paul Ils apparaîtront dans la première partie de la saison finale, qui comptera sept chapitres, ou dans la seconde, avec six chapitres.

Mais ce n’est pas la première fois queTu ferais mieux d’appeler Saul« invite des personnages de »Breaking Bad”. Par exemple, Jonathan Banks est revenu en tant que Mike Ehrmantraut, Giancarlo Esposito en tant que Gus Fring, Dean Norris en tant que Hank Schrader, Steven Michael Quezada en tant que Steven Gomez, David Costabile en tant que Gale Boetticher, Robert Forster en tant que Galbraith, Lavell Crawford en tant que Huell et Mark Margolis et Raymond. Cruz, comme Tio et Tuco Salamanca.