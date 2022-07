« Better Call Saul 6 » : un nouveau joueur, une dernière arnaque et plus dès le chapitre 10

Après quoi Jimmy McGill est finalement devenu Saul Goodman (Bob Odenkirk) dans le chapitre précédent la sixième saison de « Better Call Saul »dans le dixième épisode, le protagoniste est revenu à Omaha en tant que Gene Takavic, un manager discret de Cinnabon qui porte des lunettes.

La dernière fois que Gene est apparu sur le Amc série C’était dans le cinquième épisode quand un gars mystérieux nommé Jeff le suivait après l’avoir reconnu quand il l’a ramené de l’hôpital, et comme il a dit au nettoyeur Ed Galbraith qu’il réglerait le problème lui-même, alors il met en branle un plan qui commence par gagner la confiance de Marion (Carol Burnett), la mère du chauffeur de taxi.

Après avoir aidé la femme, Gene lui demande de l’inviter en lui racontant une histoire réconfortante sur son chien disparu nommé Nippy. Lorsque Jeff rentre chez lui, il est surpris de voir Saul Goodman et à la première occasion menace de le dénoncer, mais le protagoniste de « Tu ferais mieux d’appeler Saul» a une meilleure proposition : l’aider à « entrer dans le jeu ».

Marion, la mère de Jeff, revenant du supermarché dans le chapitre 10 de « Better Call Saul 6 » (Photo : AMC)

UN NOUVEAU JOUEUR ENTRE DANS LE JEU

Le lendemain, Saul enfile sa bague classique et commence à préparer le terrain pour le nouveau casse : cambrioler un magasin de vêtements exclusif dans le centre commercial où il travaille. La première étape consiste à apporter des brioches à la cannelle aux agents de sécurité et temps exactement combien de temps il faut à Frank pour le manger et vérifier les caméras.

Après avoir fait la même chose pendant plusieurs jours et gagné la confiance de Frank et Nick, Gene explore le grand magasin de Lancaster et compte les marches de chaque allée pour faire une réplique exacte des dimensions dans un champ enneigé et entraîner Jeff à voler les choses les plus chères dans les trois minutes qu’il faut à Frank pour manger son petit pain à la cannelle.

Lorsque Jeff a des doutes sur le plan et le considère comme fou, Goodman mentionne Walter White : «Je vais vous dire ce qui est fou, un professeur de chimie de cinquante ans entre dans mon bureau. Le gars est tellement fauché qu’il ne peut pas payer son hypothèque. Un an plus tard, il a un tas d’argent aussi gros qu’une Volkswagen. C’est fou”.

Jeff doutant du plan de Gene dans le chapitre 10 de « Better Call Saul 6 » (Photo : AMC)

LA DERNIÈRE arnaque de SAUL GOODMAN

Le soir du grand braquage de Jeff, Gene envoie une énorme boîte en bois à Lancaster Warehouse et lorsque la responsable Kathy contacte la personne responsable, Saul lui explique que c’était une erreur et la convainc de ne pas rendre le colis avant demain.

Peu de temps après, il apporte son petit pain à la cannelle à Frank et envoie un message à Jeff pour qu’il sorte de sa cachette et fasse ce qu’il pratique depuis des jours. Tout se passe comme prévu jusqu’à ce que Jeff glisse et soit assommé pendant quelques minutes.

Pour empêcher Frank de les découvrir, Gene se met à pleurer et à se plaindre de sa vie solitaire.. Alors que l’agent de sécurité réconforte son ami, Jeff se réveille et parvient à se cacher dans la salle de bain avant d’être détecté. Le lendemain, il sort comme un autre client et fête avec un ami.

À ce moment, Gene apparaît et l’avertit que c’est la fin que s’il tombe, ils tomberont aussi. Jeff pense que c’est une blague, mais Saul l’oblige à dire « c’est fini ». Marion arrive à la maison et Gene lui propose de l’aider pour ses courses et lui dit qu’il a déjà trouvé Nippy.

Le dixième épisode de la dernière saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul » se termine par le retour de Gene au travail normalement et direction le grand magasin pour voir une chemise colorée de style Saul Goodman. Après s’être vu dans le miroir, il décide de la quitter et de partir.