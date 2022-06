Better Call Saul 6, partie 2 : le personnage secret qui s’ajoute à la fin de la série

Netflix

L’ajout d’une nouvelle actrice pour les derniers épisodes de Better Call Saul a été officialisé. Ensuite, nous vous apportons l’annonce avec l’actrice et son personnage.

© AMCBetter Call Saul 6 Part 2 – Le personnage secret ajouté à la fin de la série.

De moins en moins jusqu’à la fin Tu ferais mieux d’appeler Saulconsidérée comme l’une des meilleures séries de la dernière décennie car elle développe de manière unique l’histoire de l’avocat de Breaking BadSaül Goodman. La partie 2 de la saison 6 sera bientôt disponible sur le service de streaming netflixmais avant qu’ils ne confirment une nouvelle actrice pour les épisodes restants. Découvrez qui c’est !

La première partie du dernier épisode a commencé sa diffusion le 18 avril aux États-Unis, via le réseau AMC, mais jusqu’à présent, seuls sept chapitres ont été vus, tandis que dans la deuxième partie nous en aurons six au total qui clôturera l’histoire avec Bob Odenkirk. Le dernier épisode vu n’a fait que susciter des attentes pour ce qui est à venir en ayant une mort douloureuse pour le public.

+Le nouveau personnage à venir dans Better Call Saul 6, partie 2

Les fans du programme créé par Vince Gilligan et Peter Gould n’arrêtent pas de lancer leurs théories sur l’avenir de certains personnages, comme Kim Wexler ou Lalo Salamanca, mais en attendant la production a fait une grande annonce ce lundi sur leurs réseaux sociaux. Il a été confirmé que pour la partie 2 Carol Burnett arrivera, qui sera chargée d’interpréter Marion. Consultez la publication officielle !

L’actrice est une légende de la télévision américaine et s’est prononcée en faveur de l’univers de Breaking Bad, c’est pourquoi les producteurs lui ont demandé d’être la guest star dans la clôture de l’histoire de l’avocate la plus emblématique de ces dernières années. selon le site Cinéaste, Burnet a déclaré dans un communiqué : « Je suis ravi de faire partie de mon émission préférée. »

Pour le moment, on ne sait pas dans quels chapitres et dans combien de chapitres il apparaîtra. Burnet comme Marion, mais la six fois lauréate d’un Emmy Award ne sera pas seule dans ce qui se passera Tu ferais mieux d’appeler Saul. Comme annoncé il y a quelques temps, Bryan Cranston et Aaron Paul reprendront leurs rôles de Walter White et Jesse Pinkman dans la partie 2 de la dernière saison.Quoi diffusera le premier de ses six derniers épisodes aux États-Unis le 11 juillet et un jour plus tard dans Netflix.

