« Better Call Saul 6 » : l’apparition des protagonistes de ‘Breaking Bad’ et plus du chapitre 11

ATTENTION SPOILER ALERTE. Même si à la fin du épisode précédent de la sixième et dernière saison de « Better Call Saul », Gene a fait promettre à Jeff et à son ami d’être discrets et de ne plus le chercher, Saul Goodman se présente chez lui et propose d’être partenaires et de faire passer sa « compagnie » à de nouveaux niveaux. Pourquoi as-tu changé d’avis ?

‘Breaking Bad‘ (6×11), onzième chapitre de la dernière saison du Amc sériecommence avec Goodman est kidnappé et emmené dans le désert dans la caravane que White et Pinkman utilisaient comme laboratoire de méthamphétamine. La fiction retourne alors dans le monde en noir et blanc, où Saul entre en contact avec son ancienne réceptionniste Francesca.

Avant de l’informer de la nouvelle, Francesca exige l’argent qu’ils lui ont promis et après l’avoir trouvé, elle lui dit qu’ils la poursuivent tout le temps, Skyler White a conclu un marché, Jesse s’est enfui et que sa voiture a été retrouvée à la frontière, que Bill Oakley est devenu avocat de la défense et que le gouvernement fédéral a saisi ses diverses opérations de blanchiment d’argent et ses comptes offshore.

Goodman au téléphone avec Francesca dans « Better Call Saul » Saison 6, Episode 11 (Photo : AMC/Sony Pictures Television)

KIM ET LE RETOUR DE SAUL GOODMAN

Francesca mentionne également que Kim l’a appelée quand tout est allé en enfer et a demandé Goodmanqui après avoir terminé l’appel, cherche un autre téléphone public et essaie de contacter Kim Wexler, cependant, les téléspectateurs ne peuvent pas entendre ce qui se passe et ne voient que le protagoniste de « Tu ferais mieux d’appeler Saul» crier et casser ce qui est autour de vous.

La conversation ne s’est certainement pas bien passée, mais A-t-il vraiment parlé à Kim ? Dans tous, Cet appel a motivé Gene à retourner à la vie criminelle.. Rapidement, il développe un nouveau schéma de travail et commence à utiliser des objets liés à Goodman comme le masseur dorsal oscillant.

Gene prend sur lui de saouler des hommes sans méfiance, Jeff utilise son taxi pour les ramener chez eux et les droguer, et plus tard, l’ami de Jeff entre avec une caméra pour rechercher des pièces d’identité, des cartes de crédit et des comptes bancaires. Bien que Goodman pense que sa chance commence à tourner, quelque chose finira par mal tourner.

Gene essayant de tromper un homme au bar dans « Better Call Saul » Saison 6, Episode 11 (Photo : AMC/Sony Pictures Television)

L’APPARITION DE WALTER WHITE ET JESSE PINKMAN

Après tant d’attente Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul) se présentent enfin dans le onzième épisode de la dernière saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul”. Goodman se souvient du jour où il a rencontré les stars de « Breaking Bad» et son mobil-home.

Après une scène où White et Pinkman se disputent sur la meilleure façon de démarrer la voiture, tandis que Saul surveille ses nouveaux clients, Mike arrive au bureau de Goodman pour lui faire son rapport, qui comprend un avertissement : restez loin d’Heisenberg parce que « c’est un fan complet ». . » De plus, il révèle que Gus Fring ne le connaît même pas, car il est si « petit ».

De retour dans l’histoire en noir et blanc, Gene trouve une nouvelle victime et met le plan en marche. Bien qu’elle éprouve un pincement de culpabilité après avoir appris que l’homme a un cancer, elle ne s’arrête pas et continue avec la tromperie.

Cependant, l’ami de Jeff ne peut pas faire de même. Furieux, Goodman les rencontre dans le garage de la maison de Marion, qui assiste à une partie de la dispute. Buddy explique qu’il ne peut pas faire ça à quelqu’un qui a le cancer, donc il est hors jeu. Jeff hésite, mais accepte de suivre Gene et de terminer le travail. Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de « Better Call Saul » ?