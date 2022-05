« Better Call Saul 6 » : explication de la décision controversée de Kim au chapitre 6

Dans ‘Axe and Grind’ (6×06), avant-dernier épisode de la première partie du sixième saison de « Better Call Saul », Kim et Jimmy établissent une connexion éclairée, tandis qu’Howard se penche sur les pratiques commerciales de Jimmy. Mais la partie la plus pertinente du chapitre dirigé par Giancarlo Esposito était la décision prise par Kim.

Lorsque Jimmy envoie Kim à Santa Fe pour sa rencontre avec les gens de la Fondation Jackson-Mercer, elle a la chance de faire ce qu’il faut, mais elle préfère faire demi-tour et laisser sa ruse se dérouler.

Même si Jimmy est considéré comme le meilleur escroc, Kim Wexler a montré qu’il était aux commandes tout le temps avec cette arnaque. Qu’adviendra-t-il du personnage de Rhea Seehorn dans le prochain épisode de « Tu ferais mieux d’appeler Saul” ?

Que va-t-il arriver à Kim Wexler à la fin de la sixième saison de « Better Call Saul » ? (Photo : AMC)

POURQUOI KIM A-T-IL PRIS UNE DÉCISION CONTROVERSÉE DANS « MIEUX APPELER SAUL » 6X06 ?

Dans une interview accordée à Variety, Giancarlo Esposito a expliqué pourquoi la décision de Kim de faire demi-tour avec sa voiture et de sauter la réunion pour que l’arnaque ait lieu ce jour-là à la fin du sixième chapitre de la sixième saison de la série télévisée AMC c’est une tragédie complète pour le parcours de son personnage et sa relation avec Jimmy.

« C’est un moment déchirant pour moi dans cet épisode, et je voulais qu’il reflète une décision très importante dans la vie de Kim et sa vie avec Jimmy. Elle a cette opportunité qu’elle a voulu toute sa carrière; elle va entrer dans cette pièce et y arriver. Pour elle de prendre cette décision, est-ce par amour ou est-ce le frisson de la rupture ? Quoi qu’il en soit, ce demi-tour en est une parfaite analogie. C’est un demi-tour dans ta vie« , a-t-il pointé.

De même, l’acteur connu surtout pour son rôle de Gustavo ‘Gus’ Fring, a détaillé la symbolique de la scène : «Il se rend à Santa Fe et doit retourner à Albuquerque. Nous avions cette route et nous voulions qu’elle soit plus proche de sa destination que de sa zone de départ. C’était difficile de savoir quelles montagnes utiliser. Nous avons trouvé le bon chemin, et c’était parfait car il y avait deux voies de chaque côté avec une séparation, où nous pouvions faire la cascade.

Nous avons eu un heureux accident où nous sommes allés un peu au-delà de la route de notre cône. Des nuages ​​se forment dans la fenêtre du passager lorsque nous voyons Kim du côté conducteur au moment où elle raccroche le téléphone et prend cette décision. Nous avons probablement tout eu en une ou deux prises, peut-être une et demie. C’était suffisant pour créer ce moment de malheur dans sa psyché”.

On ne sait pas encore quelle sera la fin du plan pour éliminer Howard et si cela fonctionnera réellement, mais cela aura un effet majeur sur le mariage de Kim et Jimmy. Que va-t-il se passer dans les sept derniers épisodes de « Tu ferais mieux d’appeler Saul” ?