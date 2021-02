Bette Midler partage une photo de son mariage de 1984 qui avait été perdue pendant des décennies

Better Midler et son mari, Martin Von Haselberg, sont ensemble depuis près de 40 ans, mais ils sont allés des décennies avant de voir une photo de leur mariage.

La star du « First Wives Club », 75 ans, a ouvert ses portes mardi sur « Jimmy Kimmel Live! » sur la façon dont elle et son mari, 72 ans, se sont mariés en 1984 lors d’une cérémonie impulsive à la Starlight Chapel de Las Vegas. (Elle lui a proposé!)

Pendant des années, le couple n’avait aucune preuve photographique de leurs noces. « Il n’y avait pas de téléphone portable en 1984. Nous n’avions donc pas de photos », a expliqué le lauréat d’un Emmy.

Cela a changé il y a environ cinq ans lorsque, à l’improviste, un employé de la chapelle a envoyé au couple des images de leur grand jour. (Midler montre à Kimmel la photo autour de la marque des six minutes dans le clip ci-dessous.)

« Apparemment, il y avait un photographe là-bas. Quand la chapelle Starlight a fermé ses portes, il y a environ cinq ans, ils nous ont envoyé les photos. Nous n’avions jamais vu les photos! » Midler a partagé.

Dans le plus pur style Vegas, Midler et Von Hasleberg ont été rejoints sur place ce jour-là par une seule autre personne: l’imitateur d’Elvis Presley qui a effectué la cérémonie!

Midler a également déclaré qu’elle avait obligé son futur mari à changer de tenue avant de marcher dans l’allée.

« Il s’est tout habillé dans ce costume et je me suis dit: ‘Je ne t’épouse pas dans ce costume! Il a donc dû changer de costume », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’ils avaient une bande du pianiste italien Nino Rota qui jouait comme la bande originale des cérémonies.

Tout en discutant avec Kimmel, Midler a également parlé du mariage intime de sa fille Sophie Von Haselberg en juin dernier, qu’elle et son mari ont aidé à organiser.

« C’était tellement doux », a déclaré la star de « Hocus Pocus » à propos de la cérémonie, qui ne comptait que 11 participants en raison de problèmes de sécurité dus à la pandémie de coronavirus.

« Mon mari a fait la nourriture. J’ai fait les fleurs », a déclaré Midler, ajoutant que sa fille et son gendre ont écrit leurs propres vœux et « ont demandé à leurs amis de rejoindre la vie universelle (église) et de devenir ministres. »

« Ils se sont bien amusés », a ajouté Midler. « Ils sont restés debout toute la nuit, ils ont bu, ils se sont amusés. »

Peu de temps après avoir marché dans l’allée, Von Haselberg a partagé une photo heureuse sur Instagram de son nouveau marié étalant un gâteau de mariage sur son visage.

« C’est super d’avoir un gâteau enduit sur ton visage par quelqu’un que tu aimes! Et DAMN chaud est-ce que j’aime cet homme! » la star de «Irrational Man» a jailli.

Mais Midler a-t-elle chanté au mariage de sa fille?

Midler a répondu: « Oh, elle ne voudrait pas que je chante! Es-tu fou? Oh mon Dieu, elle a passé les cinq premières années de sa vie à dire: » Maman, ne chante pas! « »