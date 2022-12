Betrayal : La nouvelle série de Charlie Cox sur Netflix est-elle une histoire vraie ?

in

Netflix

Charlie Cox est revenu sur Netflix avec Trahison, une nouvelle série pleine d’intrigues et une histoire vraie derrière ? Nous vous disons.

©NetflixLa trahison est une rage.

Il y a à peine deux jours, Netflix a surpris tout le monde avec la première de Trahisonune série inattendue mettant en vedette cox charlie. Cette fiction compte au total cinq épisodes qui font déjà fureur. La grande preuve en est que, dans le monde entier, des milliers de personnes en profitent. En effet, de nombreux téléspectateurs attendent déjà l’arrivée d’une deuxième saison.

Et même si pour l’instant Netflix n’a pas confirmé que Trahison il y aura une deuxième saison, les portes sont restées ouvertes après la fin de la première édition. Eh bien, de nombreux points de l’histoire ne sont pas concluants. Même s’il faut préciser que le géant du streaming a déjà assuré que cette production n’est limitée qu’à cinq épisodes. Cependant, avec le tollé que cela a provoqué, il est probable que la plateforme puisse continuer à exploiter ce contenu.

C’est qu’en plus, de nombreux fans s’attendent à une fin digne de ce qu’a été l’histoire en général. Parce que? Eh bien, c’est un drame d’action qui raconte une histoire fascinante. Cette série suit Adam Lawrence, un agent qui a été formé au MI6 : formation et toutes sortes de croyances sur cette agence assurant ainsi sa carrière. Cependant, un jour, tout bascule pour lui après sa rencontre avec Kara, une espionne russe avec qui il partage un passé complexe.

Sa rencontre avec elle l’aide à ouvrir les yeux, questionnant ainsi tout et tout le monde dans sa vie. Bien que quelque chose qu’il n’ait jamais imaginé, c’est que c’est pourquoi une relation se forme entre lui, Kara et sa femme Maddy. Entre eux ils vont tenter de dévoiler les secrets de l’autre, jouant ainsi du pouvoir de l’autre, des diverses relations politiques et diplomatiques tout en assurant la sécurité de ceux qui les entourent.

Et, comme cela arrive toujours lorsqu’une production de Netflix implique une agence de renseignement, la plupart des téléspectateurs pensent qu’il s’agit d’une histoire vraie. Mais, malgré le fait qu’il comporte un iota de références à la gestion de ces types de bureaux, la vérité c’est que rien n’est vrai. La bande est complètement fictive tout comme Adam Lawrence, le personnage joué par Charlie Cox..

