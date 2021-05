Bethesda Title Dishonored 2 Quitter le PS maintenant le 1er juin

Le chef-d’œuvre d’Arkane Studios Dishonored 2 est supprimé de PlayStation maintenant le 1er juin 2021. Des spéculations sur la suppression sont apparues pour la première fois sur Reddit ce matin, et nous avons depuis confirmé que le titre PS4 est répertorié avec une date de suppression imminente, comme indiqué ci-dessus. Alors que certains jeux inclus dans le service PS Now sont inclus pour une durée limitée, Dishonored 2 n’a jamais été répertorié en tant que tel lors de son inclusion. Le billet original du blog PlayStation ne fait aucune mention d’un départ.

Les autres jeux Bethesda qui font actuellement partie de PS Now incluent DOOM et RAGE 2, qui n’ont actuellement pas de date d’expiration après enquête. Cela peut suggérer que Dishonored 2 est la seule victime ici, mais nous avons contacté l’éditeur pour plus de précisions. Un autre jeu Bethesda actuellement inclus dans les services PlayStation est Fallout 4, qui fait actuellement partie du Collection PS Plus sur PS5.

Le lien évident que l’on pourrait faire ici est que Microsoft retire les titres Bethesda du service PS Now afin de renforcer ses offres Xbox Game Pass, faisant rétroactivement de Dishonored 2 une exclusivité des plates-formes PC et Xbox. Cependant, le jeu devrait être entièrement retiré du PS Store pour que cela se produise. Ce n’est que pure spéculation au moment de la rédaction de cet article, mais nous espérons vous apporter une mise à jour de Bethesda elle-même dans un proche avenir.

Que pensez-vous qu’il se passe ici? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.