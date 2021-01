Bethesda tease un jeu indépendant d’Indiana Jones en partenariat avec Lucasfilm Games and MachineGames

Avec une annonce plus tôt cette semaine de Lucasfilm Games qu’ils insufflaient une nouvelle vie à leur marque, les espoirs étaient grands pour un autre titre Star Wars. Il s’avère que c’est Indiana Jones à la place.

Le jeu est tease dans un court clip sur le officiel Bethesda Page Twitter. Développé par un studio renommé MachineGames, le studio suédois derrière les jeux Wolfenstein, et dirigé par Todd Howard de Bethesda.

Un nouveau jeu Indiana Jones avec une histoire originale est en cours de développement par le studio primé, @MachineGameset produit par l’icône de l’industrie du jeu Todd Howard de Bethesda Games Studios. En savoir plus sur https://t.co/cfr49ZN4ei. https://t.co/iUpMVlnC1O – Jeux Lucasfilm (@LucasfilmGames) 12 janvier 2021

Il n’y a pas grand-chose à dire dans le teaser. Un livre lit «Ancient Circle», il y a un billet d’avion pour Rome, une horloge tourne en arrière-plan, et il est marqué avec un extrait de la mélodie à thème classique d’Indiana Jones. Oh, et le fouet d’Indy est là aussi.

Indiana Jones d’un MachineGame semble assez excitant, cependant. Ils ont une histoire de développement de tireurs brillants, et un jeu Indy avec des mécanismes de Wolfenstein me convient parfaitement. En espérant que l’histoire résiste à l’épreuve.

Ce seront les premiers jeux d’Indiana Jones depuis Indiana Jones: The Staff Of Kings en 2009, qui, ironiquement, n’est jamais arrivé Xbox. Depuis, il y a eu quelques jeux dérivés pour mobile et un jeu LEGO, mais pas une version AAA complète comme celle-ci.

Le Staff of Kings était un jeu assez bien noté. Un autre titre précédent, The Emperor’s Tomb, est un peu un classique de l’enfance / nostalgique pour de nombreux joueurs. Bethesda sera-t-elle capable de récupérer cette magie?

Les rumeurs volent déjà. L’accord de Microsoft et Bethesda se concrétisant l’année dernière, cela pourrait être la réponse exclusive de Xbox à la série Uncharted. Ce n’est pas fou de faire des similitudes entre les deux.

Rien n’a encore été confirmé et le Tweet confirme qu’aucun autre détail ne sera publié de sitôt. S’il s’agit d’une exclusivité Xbox – et que le jeu est vraiment bon (nous vous regardons, Fallout 76) – cela pourrait être un titre Game Pass du premier jour.

Cette question sera vivement débattue jusqu’à son annonce, qu’elle devienne exclusive ou multi-plateforme. Tout se résume à savoir si Lucasfilms est satisfait ou non d’une de ses franchises clés limitée à une seule plate-forme.

Bien que ce ne soit pas l’annonce Bethesda que beaucoup recherchaient, et peut-être même pas l’annonce que beaucoup attendaient de Lucasfilms, le battage médiatique a déjà commencé pour le jeu Indiana Jones. Voyons comment tout cela se passe.