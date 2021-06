Bethesda s’excuse auprès de la PS5, les fans de PS4 ‘P*ssed’ à l’exclusivité

Le jeu de rôle de science-fiction Starfield, annoncé la semaine dernière en exclusivité pour la console Xbox Series X|S, était en développement à un moment donné pour la PlayStation 5 – bon sang, il y avait même des rumeurs selon lesquelles Sony essayait d’obtenir une exclusivité chronométrée pour le titre. , de la même manière que Deathloop et Ghostwire Tokyo. Désormais, le jeu ne sortira jamais du tout sur une plate-forme PlayStation – en fait, ni Redfall, le jeu de tir coopératif sur le thème des vampires d’Arkane Austin, ni aucun autre futur jeu Bethesda.

Tout cela était prévisible lorsque Xbox a exploré l’arrière du canapé du PDG Satya Nadella et a déterré les 7,5 milliards de dollars nécessaires pour acheter l’éditeur. Et le gros bonnet du marketing mondial Pete Hines s’est excusé pour la situation, bien que ses commentaires ressemblent plus à un haussement d’épaules pour être honnête – cette décision est finalement bien au-dessus de son niveau de rémunération.

« Si vous êtes un grand fan de ce que nous fabriquons [and it] n’est plus disponible sur votre plate-forme, je comprends tout à fait si vous êtes mécontent ou énervé ou autre », a-t-il sympathisé dans une interview à GameSpot. «Je comprends, ce sont tous de vrais sentiments et frustrations. Je ne sais pas comment apaiser les craintes et les inquiétudes des fans de PS5 à part dire, eh bien, je suis aussi un joueur PS5, et j’ai joué à des jeux sur cette console, et il y a des jeux que je vais continuer pour jouer dessus, mais si tu veux jouer à Starfield, [it’s on] PC et Xbox.

Il a ajouté : « Désolé. Tout ce que je peux vraiment dire, c’est que je m’excuse, parce que je suis certain que c’est frustrant pour les gens, mais je ne peux pas faire grand-chose à ce sujet.

Todd Howard, la force créative derrière Bethesda Game Studios, a fait une déclaration similaire lorsqu’il a été interviewé par le journal britannique The Telegraph : « Vous ne voulez jamais laisser les gens de côté, n’est-ce pas ? Mais en fin de compte, votre capacité à vous concentrer et à dire, c’est le jeu que je veux faire, ce sont les plates-formes sur lesquelles je veux le faire, et pouvoir vraiment m’appuyer sur celles-ci va faire un meilleur produit.

Le développeur chevronné a poursuivi en expliquant que l’engagement de Microsoft envers les jeux en nuage ouvrira en fait plus de possibilités que jamais à ses logiciels. Bien sûr, cela ignore le fait que Bethesda aurait pu prendre entièrement en charge xCloud avant l’acquisition et également sorti sur les plateformes PlayStation, mais nous apprécions qu’il doive lui donner une tournure positive.

Il n’y a probablement pas grand-chose à ajouter à ce stade. La situation est malheureusement ce qu’elle est.