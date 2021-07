Bethesda nous montre un gameplay Deathloop en guise de tutoriel

Alors qu’il reste à peine quelques mois pour son lancement, ses développeurs nous montrent un nouveau gameplay Deathloop.

Des espions, des boucles temporelles, de la violence et une esthétique très particulière. Tout cela et bien plus encore est ce qui nous donne un aperçu de la dernière gameplay en boucle de la mort, les nouveautés des créateurs de Prey et Dishonored entre autres. Préparez-vous pour le jour le plus sanglant de la marmotte.

Le nouveau travail d’Arkane Studios est sur le point d’être caramélisé et vu comme vu, c’est très appétissant. De plus, le fait qu’il soit peut-être le dernier à sortir sur une console Sony le rend encore plus convaincant.

Comme on peut le voir grâce à la dernière vidéo publiée par ses développeurs, nous aurons beaucoup de travail devant nous si nous voulons sortir de la boucle temporelle dans laquelle nous nous trouvons. Et c’est que nous devrons mourir plusieurs fois si nous voulons réussir dans notre mission.

Heureusement, à chaque nouvelle mort, le protagoniste découvrira de nouveaux secrets et informations sur vos objectifs et sur l’île de Blackreef dans laquelle nous nous trouvons. De la même manière, on peut conserver une partie des armes que l’on trouve grâce à un étrange matériau appelé Residium.

Et cela nous viendra de perles, car bien qu’il s’agisse d’un titre pour un joueur, à certains moments, nous pouvons être envahis par tout autre utilisateur gérant Julianna. De la même manière que nous aurons la possibilité d’être les envahisseurs aux commandes de cet assassin impitoyable.

Même ainsi, pour ceux qui veulent vivre l’aventure sans frayeurs, il y aura la possibilité que notre ennemi juré soit géré par l’IA au lieu d’un autre joueur.

Deathloop sera mis en vente le 14 septembre prochain pour PC et PlayStation 5. Cette exclusivité sur la console Sony est temporaire, et il a déjà été confirmé qu’elle le sera pour au moins un an.

Allons-y !