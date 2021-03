Bethesda fait officiellement partie de Microsoft à partir d’aujourd’hui – où va-t-elle?

Après que Microsoft ait obtenu la maigre somme de 7,5 milliards de dollars a investi pour acheter Bethesda et 8 studios de développement, il y a maintenant la confirmation hautement officielle. Les papiers étaient signés. À partir d’aujourd’hui, Bethesda fait partie de Microsoft.

Dans le cadre de la cérémonie, Bethesda montre une vidéo spéciale « Voici le voyage », qui s’inscrit un peu dans le parcours de l’entreprise. Il montre les jeux qu’ils ont créés au fil des décennies et que les gens ont appris à aimer au fil des ans. C’est un contour atmosphérique qui doit refléter l’âme de l’entreprise. Mais voyez par vous-même:

Bethesda fait officiellement partie de la famille Xbox

Où va le voyage avec Bethesda et Microsoft? Comme prévu, il a maintenant été officiellement confirmé que certains jeux seront en fait exclusivement pour la famille Xbox et PC sont en production.

Le rachat est la « prochaine étape dans la constitution d’une équipe de studio de premier plan à la pointe de l’industrie ». Phil Spencer, responsable de la Xbox, explique:

« […] Les consoles Xbox, PC et Xbox Game Pass sont le meilleur endroit pour en savoir plus sur les nouveaux jeux Bethesda, y compris les nouveaux titres à venir exclusivement pour Xbox et PC à l’avenir. «

Il est encore difficile de savoir quels jeux ou marques entières n’apparaîtront désormais que sur Xbox et PC.

Dans cette déclaration officielle, Microsoft déclare pouvoir offrir aux esprits créatifs des studios la meilleure base possible pour poursuivre «leur excellent travail». Cela signifie que Bethesda et tous les studios continueront de fonctionner.

Quels studios font désormais partie de Microsoft?

Studios de jeux Bethesda

logiciel d’identification

Studios en ligne ZeniMax

Ésotérique

MachineGames

Jeux de Tango

Chien dominant

Studios Roundhouse

Quand nous avons des nouvelles aussi Starfield, The Elder Scrolls 6 et le plus récent a annoncé le titre d’Indiana Jones reçu est encore inconnu.