Bethesda fait maintenant partie de la famille Xbox – qu’est-ce que cela signifie pour les nouveaux jeux?

L’accord est conclu: La Commission européenne a approuvé l’acquisition de ZeniMax Media par Microsoft. Bethesda, le studio le plus célèbre de la société, fait désormais officiellement partie de la famille Xbox. Cela aura également un impact sur les sorties des futurs jeux Bethesda.

Le 9 mars, le moment était enfin venu: Microsoft a enfin pu accueillir ZeniMax Media, la société pour laquelle le fabricant de consoles a dépensé 7,5 milliards de dollars en septembre 2020, dans ses propres rangs. Le PDG de Xbox, Phil Spencer, a chaleureusement accueilli Bethesda et tous les autres développeurs ZeniMax dans un article sur Xbox Wire. Là, Spencer a également abordé la question de l’exclusivité.

« Quelques » futurs jeux Bethesda exclusivement pour Xbox et PC

«Nous commençons notre collaboration conjointe en ce moment et nous vous proposerons encore plus de jeux géniaux à l’avenir. Et à chaque étape du processus, la créativité et l’expertise des personnes talentueuses de Bethesda me motivent et m’inspirent – en particulier l’approche consistant à mettre la communauté premier « a annoncé Spencer sur Xbox Wire.

« Il s’agit de la prochaine étape dans la constitution d’une équipe de premier plan de studios de premier plan de classe mondiale, ainsi que de notre promesse à la communauté Xbox. À l’avenir, les consoles Xbox, les PC Windows 10 et le Xbox Game Pass sont le meilleur endroit pour vous rencontrerez de nouveaux jeux Bethesda Enjoying – certains d’entre eux à l’avenir exclusivement pour les joueurs Xbox et PC », a poursuivi le patron de Xbox.

« Starfield » et « The Elder Scrolls 6 » uniquement sur Xbox et PC?

Lorsque le rachat prévu de ZeniMax a été annoncé, les propriétaires de PlayStation et de Switch se demandaient déjà si les jeux Bethesda apparaîtront sur leurs plateformes à l’avenir. Tim Stuart, directeur financier de la division Xbox de Microsoft, a donné le feu vert en novembre 2020 pour le moment: « À long terme, nous n’avons pas l’intention de retirer tout le contenu Bethesda de Sony, Nintendo ou qui que ce soit d’autre. »

Cependant, les paroles de Spencer adoptent désormais un ton légèrement différent. Xbox, PC et Game Pass sont les meilleurs endroits pour profiter des jeux Bethesda à l’avenir. Cela ressemble un peu à des fonctionnalités et du contenu exclusifs, similaires à ce que nous savons déjà d’Activision et de Sony avec la série « Call of Duty ». Un contenu exclusif limité dans le temps est susceptible de venir.

Et Spencer ne cache pas qu’il y aura à l’avenir des jeux Bethesda qui ne seront publiés que pour les consoles Xbox et PC. Il est encore incertain si cela affectera également les titres très attendus « Starfield » et « The Elder Scrolls 6 ». Au moins, le patron de Bethesda, Todd Howard, pense qu’une exclusivité Xbox de « The Elder Scrolls 6 » est peu probable.