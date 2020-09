Bethesda dit que l’attente de Starfield “en vaudra la peine”

Dans la perspective de la future génération de consoles, Bethesda a deux gros paris: Le VI Elder Scrolls et Starfield. Malgré le fait que les deux productions aient été annoncées lors du circuit actuel de la plateforme, il est évident que l’éloignement de leurs sorties respectives signale une arrivée dans les nouveaux appareils, mais cela ne suppose aucun calme pour les angoisses de leurs followers qui souhaitent les voir pour la première fois. , d’autant plus qu’à l’exception des déclarations, nous n’avons aucune idée de ce que seront vos propositions ni de leur apparence.

Cependant, en ce qui concerne le dernier titre mentionné, Pete Hines, vice-président du marketing, faisait partie d’un récent direct réalisé par l’entreprise –transcrit par Twinfinite-, à travers lequel nous avons connu vos considérations sur la propriété intellectuelle non publiée. Alors, tout d’abord, étant donné qu’il n’avait pas encore pu montrer le jeu, il a dit:Écoutez, ma vie serait tellement plus facile si nous étions prêts à montrer et à parler de ce que fait l’équipe. Tout le monde peut faire du marketing lorsque le jeu est prêt, n’est-ce pas? Montrez simplement le jeu. Si le jeu n’est pas prêt, il n’y a pas grand-chose que nous pouvons faire avant. Je ne sais pas, qu’est-ce qu’ils veulent de moi? Je ne peux pas inventer“.

“La seule chose que je peux vous dire, c’est que lorsque nous l’aurons enfin, lorsque nous pourrons enfin parler de ce dont il s’agit, je pense que vous serez impressionné. Je pense qu’ils seront excités. Je pense qu’ils diront ‘Il semble que l’attente en valait la peine‘“Il a ajouté.” Mais nous verrons. Cela prendra du temps avant d’y arriver », a-t-il déclaré à propos Starfield qui, nous nous en souvenons, n’a pas de date ou de plates-formes de lancement.

