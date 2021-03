Bethesda dit que «  certains  » futurs jeux ne seront pas lancés sur PS5, PS4

Microsoft a maintenant officiellement acquis Bethesda, et le fabricant de matériel a célébré l’occasion avec un nouveau message sur le site Web Xbox Wire. Après avoir accueilli les huit studios dans le giron de la Xbox, le directeur Phil Spencer aborde ensuite le détail que nous voulions tous clarifier depuis des mois. Les futurs titres Bethesda arriveront-ils sur les plates-formes PlayStation? Malheureusement, le libellé qu’il utilise reste un peu vague. Spencer déclare: « Avec l’ajout des équipes de création Bethesda, les joueurs doivent savoir que les consoles Xbox, PC et Game Pass seront le meilleur endroit pour découvrir les nouveaux jeux Bethesda, y compris certains nouveaux titres à l’avenir qui seront exclusifs à Xbox et Joueurs PC. «

Le mot clé ici est «certains». Nous allons simplement le mettre en gras et répéter la citation une fois de plus: « Y compris quelques de nouveaux titres à l’avenir qui seront exclusifs aux joueurs Xbox et PC. « Phil Spencer s’arrête avant de révéler ce que ceux-ci pourraient être (nous devrons attendre la saison E3 pour cela), donc on ne sait pas si les consoles Sony verront des Bethesda jeux au-delà de Deathloop et Ghostwire: Tokyo. Les accords marketing voient ces deux lancements comme des exclusivités chronométrées plus tard cette année.

Essentiellement, cela signifie que nous sommes toujours à peu près dans la même situation que lorsque cette acquisition a été annoncée. Une partie du portefeuille de Bethesda ne sera plus lancée sur PS5 ou PS4, ce qui signifie que nous devrons y jouer à l’oreille. volonté sortie sur le matériel Sony. Les questions de savoir si Starfield et The Elder Scrolls VI viendront sur PS5 restent sans réponse pour le moment.