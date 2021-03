Bethesda dévoile une nouvelle feuille de route pour Fallout 76

Comme vous pouvez le voir dans la feuille de route de Fallout 76, une énorme quantité de contenu nous attend cette année.

Il n’a peut-être pas pris un bon départ lors de son lancement, mais sur la base du travail, le titre est maintenant très différent de ce que nous avons vu au début. Et la chose ne s’arrêtera pas là, puisque nous avons l’avenir feuille de route pour Fallout 76 et il est rempli de choses pour que nous ne nous ennuyions pas.

Bethesda n’abandonne pas son multijoueur en ligne et a déjà annoncé quatre mises à jour majeures qui seront publiées de manière échelonnée. Chacun d’eux apparaîtra au fil des différentes saisons de l’année. Autrement dit, au printemps, en été, en automne et en hiver de cette 2021, nous aurons du nouveau contenu pour le jeu.

Les quatre saisons

Le premier à arriver sera une série de nouvelles configurations supplémentaires de SPECIAL et les espaces pour le CAMP À tout cela, nous devons également ajouter les mannequins, de nouvelles opérations quotidiennes, l’As of Armor avec la saison 4 et de nouvelles récompenses telles que des objets esthétiques ou consommables.

La seconde de ces mises à jour ira à l’été, date à laquelle arrivera le règne d’acier, une extension qui mettra fin à l’histoire de cette confrérie. De plus, les utilisateurs pourront enfin créer des objets légendaires à l’aide des modules correspondants.

Déjà à l’automne et avec plus d’informations à confirmer, de nouvelles opérations quotidiennes seront débloquées en plus d’une évolution des mondes privés.

Enfin en hiver, nous aurons un nouveau patch. Cela ajoutera, entre autres, des armes légendaires et des armures jusqu’à quatre étoiles, plus de types d’ennemis différents et une mission qui nécessitera tous les joueurs disponibles sur le serveur pour la compléter.

Ceux qui ont acheté Fallout 76 via la plate-forme Bethesda.net peuvent déjà découvrir de première main les nouvelles correspondant à la mise à jour du printemps dans la version actuelle du SPP.

Allons-y!