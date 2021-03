Bethesda Broadcast pourrait potentiellement présenter les plans de l’éditeur cette semaine

L’encre est sèche et le camion de billets d’un dollar a été jeté à l’extérieur du bureau: Bethesda est maintenant la propriété officielle de Microsoft. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour nous, fans de PlayStation? Eh bien, cela a été une question persistante pendant plus de six mois, et nous pourrions enfin obtenir des réponses cette semaine, car une émission est prétendument prévue pour le jeudi 11 mars.

Cette friandise, parmi les spéculations intenses en ligne, a été partagée par VentureBeat – mais il convient de noter qu’au moment de la saisie, elle n’a pas encore été officiellement annoncée. On s’attend à ce que ce ne soit pas une vitrine de jeux – qui sera conservée pour plus tard cet été – donc ce sera probablement plus accueillant.

Cependant, le site Web susmentionné suppose que nous pourrions en savoir plus sur les projets futurs de Bethesda, ce qui comprendrait vraisemblablement s’il a l’intention de devenir totalement exclusif ou non. La situation est compliquée par l’existence d’exclusivités console comme Deathloop, il est donc parfaitement possible que l’éditeur continue à danser autour du sujet.

Potentiellement, cela pourrait être une rupture très amère pour les fans de PlayStation, qui apprécient des franchises comme Fallout, Dishonored et The Elder Scrolls sur PS3 et PS4 depuis des années. Nous allons simplement devoir attendre et voir ce qui se passe, mais dans des situations comme celle-ci, il est probablement préférable de s’attendre au pire – il y a de fortes chances que l’avenir de ces franchises se trouve ailleurs maintenant.