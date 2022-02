Besoin d’un Wordle plus difficile? Essayez ces 6 versions extra-difficiles

Il semble que presque tout le monde joue à Wordle ces jours-ci : le jeu de puzzle populaire, qui appartient maintenant au New York Times, attire des millions de joueurs par jour et a enflammé les médias sociaux.

Bien qu’il y ait eu des plaintes selon lesquelles Wordle est devenu plus difficile ces derniers jours (le New York Times a déclaré qu’il n’avait apporté aucune modification au jeu), certains joueurs ne le trouvent pas assez difficile. Mais saviez-vous qu’il existe un moyen de rendre le Wordle original un peu plus difficile ?

Qu’est-ce que le mode difficile de Wordle ?

C’est vrai – le Wordle classique original a un mode difficile !

Pour basculer sur la version la plus difficile, allez simplement dans l’onglet des paramètres du jeu et activez-le. Vous pouvez également passer en mode sombre ou en mode contraste élevé, des paramètres qui modifieront la façon dont le jeu apparaît sur votre appareil.

Le mode difficile signifie que toutes les lettres que vous découvrez doivent être utilisées dans les suppositions suivantes.





Saviez-vous qu’il existe un mode difficile Wordle ?

Pour les casse-tête experts parmi nous qui ont encore besoin de plus de défi, nous avons rassemblé certaines de nos versions préférées et très difficiles de Wordle.

Absurde

Ce jeu délicat est décrit comme une « version contradictoire de Wordle ». Dans Absurdle, vous jouez essentiellement contre l’ordinateur : au lieu d’essayer de deviner un mot défini, le jeu utilise chacune de vos suppositions contre vous pour trouver des mots ayant le moins de similitudes possible avec le mot que vous avez deviné.

Pour gagner, le créateur du jeu, identifié en ligne sous le nom de qntm, conseille d’essayer de « chasser Absurdle dans un coin » et d’atteindre un point où il ne pourrait plus rester qu’un mot.

Cette version « contradictoire » de Wordle vous oppose à un ordinateur.

Vous avez des suppositions illimitées, selon la méthodologie du jeu, et le meilleur score qu’un joueur puisse espérer est de deviner le mot secret en quatre essais.

Si vous voulez des spoilers, le créateur du jeu a partagé quelques trucs, astuces et autres astuces dans une liste de questions fréquemment posées.

Kilordle

« Le mot est amusant », a écrit le créateur de Kilordle, identifié comme étant Jones, dans la description de ce casse-tête casse-tête. « Que diriez-vous d’un millier d’entre eux en même temps. Qu’est-ce que ça fait? »

Fidèle à sa parole, Kilordle est comme ces autres jeux où vous essayez de résoudre plusieurs mots à la fois – mais il n’y a presque aucun moyen de gagner. Après tout, comment pouvez-vous deviner 1 000 mots uniques, même avec des suppositions apparemment illimitées ?

Si vous ne pouvez pas vous lasser de Wordle, essayez Kilordle et jouez à mille jeux à la fois.

La bonne chose à propos de Kilordle est que vous devinerez certainement au moins certains des mots. La mauvaise chose? Vous pourriez être coincé à résoudre pendant des heures. Heureusement, un tracker pratique en haut de l’écran vous indique combien de mots il vous reste à trouver.

Mathdle

Oubliez complètement le mot écrit avec Mathdle, qui est, vous l’avez deviné, entièrement basé sur les mathématiques. Au lieu d’essayer de résoudre un mot, les joueurs essaient de créer une équation qui aboutit à la réponse fournie.

Ce jeu a également un mode moyen et difficile. Les versions les plus difficiles de Mathdle vous donnent plus d’espace pour écrire votre équation et ajouter des règles supplémentaires.

Mathdle comprend trois niveaux de difficulté différents.

Il y a aussi le Nerdle similaire, qui vous donne six essais pour essayer de trouver l’équation gagnante.

Octordle

Vous avez essayé Dordle, où les joueurs essaient de résoudre deux mots à la fois, et Quordle, où la cible est de quatre mots. Rendez les choses encore plus difficiles avec Octordle.

Vous l’avez deviné – le but est d’essayer de deviner huit mots de cinq lettres, en utilisant seulement 13 essais. La partie la plus difficile de ce jeu est d’essayer de tout voir en même temps, car il n’y a aucun moyen de faire tenir tous ces carrés sur un seul écran.

Prenez Worlde classique et jouez-y huit fois à la fois avec Octordle.

Vous pensez toujours que c’est trop facile ? Essayez Sedecordle : vous avez 21 essais pour deviner 16 mots de cinq lettres.

Mot étoile

Ce n’est pas le seul exemple d’un jeu Wordle basé sur un fandom, mais le Star Wordle pourrait être le plus délicat en raison de la quantité de contenu « Star Wars ».

Si jouer en anglais est trop facile, essayez le mode difficile sur « Star Wordle ».

Comme tous les autres jeux, le but est de deviner un mot de cinq lettres en six essais ou moins. Cependant, les mots peuvent être presque n’importe quoi de l’univers « Star Wars », allant des éléments obscurs mentionnés dans les romanisations aux prénoms des personnages secondaires. Selon la FAQ du jeu, il y a environ 20 000 mots dans le dictionnaire « Star Wordle ».

Si cela semble encore trop simple, vous avez de la chance : rendez-vous dans l’onglet Paramètres et cliquez sur « Mode difficile ». Cela convertira votre clavier à l’écran en « Galactic Basic », le langage fictif utilisé dans l’univers « Star Wars ».

