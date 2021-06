Besoin d’un deuxième ordinateur portable ? Ce Chromebook Asus de 14 pouces ne coûte que 179 € en ce moment

C’est fou à quel point les Chromebooks peuvent être utiles. Ils démarrent rapidement, surfent sur le Web comme un rêve et exécutent des applications de bureau Android et Linux lorsque vous en avez besoin. Les Chromebooks offrent également un excellent rapport qualité-prix, en particulier celui que nous avons trouvé aujourd’hui : ce Chromebook Asus C423 14 pouces pour 179 € chez Walmart. Tout ce qui est inférieur à 200 € pour un Chromebook attire notre attention, et celui-ci représente une réduction impressionnante de 90 € sur son PDSF.

L’Asus C423 dispose d’un écran de 14 pouces avec une résolution de 1366 par 768, donc non, ce n’est pas du 1080p, mais nous nous contenterons du prix. Sous le capot se trouve un Intel Celeron N3350 double cœur fiable, plus 4 Go de RAM et un bon 64 Go de stockage eMMC, toutes des spécifications solides pour ce prix.

Pour les ports, il bascule deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-C avec prise en charge du mode Alt (affichage), et vous pouvez utiliser l’un des ports pour charger l’ordinateur portable lui-même. Il existe également deux ports USB 3.1 Type-A standard pour les périphériques hérités, tels qu’une imprimante ou une souris. Si vous avez besoin de plus de stockage, le C423 dispose d’un lecteur de carte microSD, et pour le sans fil, vous avez 802.11ac et Bluetooth.

Dans l’ensemble, c’est assez alléchant pour un Chromebook à 179 €. Vous ne voudriez pas l’utiliser comme votre pilote quotidien, mais c’est un ordinateur portable secondaire solide pour diffuser des vidéos, exécuter des présentations, éditer des documents et d’autres tâches informatiques en déplacement.

[Today’s deal: Asus C423 14-inch Chromebook for $179 at Walmart.]

Remarque : lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur les liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de liens d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou ajuste sa configuration eGPU.

