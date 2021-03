Besoin de vitesse retardée, critère du développeur pour prendre en charge DICE sur Battlefield 6

Le prochain match de la franchise Need for Speed ​​d’Electronic Arts a été retardé.

Après la sortie de Need for Speed ​​Heat, Criterion Games a remplacé Ghost Games en tant que développeur principal de la série. Il a bricolé le coureur pour de nouvelles consoles comme PlayStation 5, un très bref aperçu que nous avons vu lors d’une émission EA Play l’année dernière. Cependant, le travail du studio sur NFS a été mis sur la glace pour le moment.

S’adressant à Polygon, Laura Miele d’EA a expliqué la situation. Fondamentalement, Codemasters récemment acquis produit actuellement un titre de course pour EA à sortir plus tard cette année, et c’est cela, combiné aux difficultés de travailler avec COVID-19, qui a freiné Need for Speed.

En attendant, Criterion aidera DICE à développer le prochain jeu Battlefield. Avant d’être réaffecté à Need for Speed, le studio était une équipe de support, travaillant sur des choses comme Starfighter Assault de Star Wars Battlefront 2 et le mode Firestorm de Battlefield V. Avec ce nouveau Battlefield prévu pour une sortie à la fin de cette année, l’équipe déploiera ses efforts pour aider à le préparer à temps.

Miele indique clairement, cependant, que Criterion sera remis directement sur Need for Speed ​​une fois cette diversion terminée. Il n’y a pas de date cible pour le retour du coureur, mais il semble que la fin de 2022 soit l’objectif.

Vous attendez avec impatience les prochains jeux Need for Speed ​​et Battlefield? Faites un beignet dans la section commentaires ci-dessous.