Besoin de soleil ? 6 destinations hivernales ensoleillées

Avec les journées courtes et les tonnes de pluie, nous aspirons tous à un peu de soleil. En janvier et février, il faut prendre l’avion, mais les possibilités de belles destinations sont infinies.

Photo : Jessica Ruscello/Unsplash

Curacao

Curaçao est une île tropicale comme une île tropicale devrait l’être. Beaucoup de soleil, de belles plages et des eaux fraîches. Les températures atteignent 30°C en janvier, même s’il est également possible que vous vous retrouviez sous une averse. Heureusement, ces averses sont de courte durée puisque vous trouverez en moyenne 8 heures d’ensoleillement par jour durant les deux premiers mois de l’année. Chronométrez votre activité intérieure exactement pendant l’une de ces tempêtes de pluie, et vous ne serez dérangé par rien.

les îles Canaries

Un peu plus près de chez nous et donc moins chaud, mais aussi aux Canaries le soleil brille en abondance en janvier et février. Avec des températures maximales de 20°C, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura et Gran Canaria peuvent ne pas convenir à des vacances à la plage tropicale, mais les activités sportives telles que la randonnée ou le surf conviennent ici. Apportez un pull épais pour le soir, car il se refroidit. Vous pourrez profiter du soleil sur votre visage le lendemain matin.

Afrique du Sud

Quand c’est l’hiver ici, c’est le milieu de l’été en Afrique du Sud. Il y a de fortes chances que vous passiez des journées ici à profiter de températures supérieures à 30°C et à vider bouteille après bouteille de crème solaire. Gardez à l’esprit que c’est la saison des pluies en été et que vous pourriez vous retrouver sous une douche. Bien que cela soit toujours vrai de la région du Cap : les habitants ne disent pas que cette ville a quatre saisons chaque jour pour rien.

Photo : Kees Streefkerk/Unsplash

Maroc

Juste en dessous de l’Espagne, vous trouverez le magnifique Maroc, où les différences de température sont assez importantes dans chaque région. Si vous visitez les montagnes de l’Atlas en janvier ou février, vous avez la garantie d’avoir de la neige et beaucoup de froid, mais le long de la côte au sud du pays, les températures sont beaucoup plus élevées. Ici, avec un peu de chance, il peut monter jusqu’à 24°C.

Thaïlande

Les Thaïlandais considèrent janvier et février comme les mois les plus frais de l’année, mais cela les rend parfaits pour les voyageurs européens. Vous ne rencontrerez pas beaucoup de pluie au cours de ces mois avec des températures de 28°C ou plus. Très chaud pour nous, mais les Thaïlandais sont habitués à des températures de 35°C ou plus.

Dubai

Janvier et février sont également considérés comme des mois frais à Dubaï, mais avec des températures moyennes de 24°C, c’est une autre destination qui ressemble à l’été pour nous. Si tout le monde n’est pas fan de cette ville, les passionnés sont d’accord : elle ne se diversifie pas. Vous trouverez des plages, une culture ancienne, une vie urbaine animée ainsi que des excursions dans le désert et des activités nautiques sportives.