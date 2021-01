Berserk : Guts est-il toujours le personnage principal ?

L’histoire de Guts est au cœur de Berserk, mais ces derniers temps, l’épopée du fantasme noir lui a donné le second rôle. Peut-il encore être considéré comme le personnage principal ?

Peu de mangas ont maîtrisé l’art du fantastique noir comme Berserk. L’histoire suit Guts, un guerrier qui traverse un paysage violent et impitoyable, cherchant à se venger de Griffith, son ancien allié devenu ennemi.

En cours de route, Guts rencontre un large éventail de personnages différents, du courageux jeune Ishidiro à l’apprenti sorcier Schierke, mais dernièrement, le groupe qui accompagne Guts semble avoir pris sa place en tant que personnage principal de la série. Guts peut-il encore être considéré comme le protagoniste principal de Berserk, et le reverrons-nous un jour sous les feux de la rampe ?

L’importance du Black Swordsman pour Berserk

Berserk a tout ce que l’on peut attendre d’une série fantastique mature : une action brutale, des personnages moralement gris, une atmosphère morne et un travail artistique des plus étonnants, grâce au créateur Kentaro Miura. Cependant, pour toute la violence des wontons de Berserk, il y a un personnage qui parvient à repousser le ton résolument sombre de l’histoire et à y injecter une véritable humanité. Ce personnage est Guts, également connu sous le nom de The Black Swordsman.

Possédant une force inhumaine et maniant une épée extrêmement grosse capable d’abattre les démons, surnommée le Dragonnier, Guts a deux objectifs : guérir l’esprit brisé de sa compagne bien-aimée Casca et se venger de celui qui lui a causé un traumatisme, Griffith. Ancien camarade de Guts, la formidable ambition de Griffith lui a fait tourner le dos à Guts et sacrifier leur groupe commun, la Bande du Faucon, pour obtenir un pouvoir immense.

Poussé par ses objectifs, Guts affronte un adversaire redoutable, s’appuyant sur sa maîtrise de l’épée et ses propres prouesses au combat. En cours de route, il rencontre un grand nombre de personnes différentes, qui l’accompagnent dans son périple.

La nouvelle fête de Gut

Le tout premier compagnon à rejoindre Guts est la fée Puck. Agissant comme une forme de relief comique pour équilibrer l’atmosphère sombre de la série, Puck possède également diverses capacités magiques, notamment la capacité de produire de la poussière de fée à partir de ses ailes qui peut guérir les blessures.

Casca suit naturellement, mais dans son état d’enfant, elle est deux fois plus vulnérable et a besoin d’encore plus de protection que Guts ne peut en supporter. Ce besoin est satisfait par Farnese. Autrefois fille de la famille de nobles Vandimion et ayant l’habitude sanguinaire de brûler les hérétiques, Farneses a perdu la foi lorsqu’elle a réalisé que les personnages qu’elle idolâtrait autrefois étaient des démons. Elle devient la protectrice de Casca et s’inspire de l’état d’impuissance de sa charge.

Isidro, Serpico et la sorcière Schierke constituent la principale force offensive du parti aux côtés de Guts. La petite taille et le jeune âge d’Isidro le rendent téméraire et imprudent, mais son ingéniosité a permis au parti de se sortir de plus d’une situation délicate. Serpico, un allié de Farnese, possède une agilité et une grâce qui ajoutent de la létalité à son jeu d’épée déjà mortel. Schierke, tout en étant encore un apprenti sorcier, a la capacité d’invoquer d’énormes tornades de feu, de posséder des animaux et permet à Guts de rester en état de contrôle lorsqu’il active son armure de berserker. Déjà, vous pouvez voir comment Guts lui-même pourrait commencer à se perdre dans la foule.

Comment le rôle de Guts dans la série a changé

En tant que personnage principal de Berserk, le public a pu vivre directement à travers lui les traumatismes et les luttes auxquels Guts a dû faire face. Son désir de vaincre les obstacles et de s’imposer tout en se battant à un pouce de distance de sa vie est une chose à laquelle de nombreux fans peuvent s’identifier. Il n’a pas de capacités magiques inhérentes – à part l’armure de berserker et ses fidèles compagnons, Guts n’a que sa force et son intelligence pour surmonter les obstacles auxquels il est confronté. Il n’est pas invincible et est loin des héros de type « Gary Stu » qui parsèment de nombreuses séries fantastiques : son corps présente de nombreuses cicatrices ; un témoignage de la robustesse de son âme.

Il ne fait aucun doute qu’en raison du penchant de Gut à survivre par la peau des dents dans un monde où les humains sont déchirés, il est la principale attraction. Cependant, en raison de la tendance de la série à entrer dans des hiatus constants, les lecteurs le voient de moins en moins. Et lorsqu’ils le voient, son développement est mis en veilleuse tandis que les autres membres de son parti attirent davantage l’attention.

Alors… Est-ce que Guts est toujours le personnage principal de Berserk ?

Guts est toujours l’un des personnages principaux. Mais avec l’inclusion de Casca, Farnese, Serpico, Isidro et Schierke, le rôle de Gut en tant que protagoniste central est désormais partagé. Cela pourrait être interprété comme une simple façon pour Miura de donner corps à son monde imaginaire tel que d’autres personnages le voient et le vivent. Au lieu d’une seule perspective, nous en avons maintenant plusieurs.

Dans les chapitres à venir, cependant, le Black Swordsman va probablement revenir sur le devant de la scène à l’approche de l’apogée de Berserk, et Griffith et lui pourraient alors mettre fin une fois pour toutes à leur longue rivalité.