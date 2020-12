Berserk: Grosse annonce, un nouvel anime en approche ou pas ?

La franchise de Berserk suit la dure histoire du Band of the Hawk, un jeune groupe de mercenaires qui se bat dans un décor médiéval fantastique. Les projecteurs sont braqués sur trois membres en particulier, Guts, Griffith et Casca, et les fans spéculent sur la prochaine grande annonce de la franchise, avec un post sur les médias sociaux qui laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un nouvel anime ! La dernière fois que Berserk est apparu sur les écrans de télévision, c’était en 2016, avec deux saisons d’un anime pour le moins controversé, en partie grâce à son recours à l’animation générée par ordinateur !

Les deux dernières saisons de l’anime se sont déroulées après l' »Arc de l’âge d’or », une longue séquence de flashback qui nous a fait revivre les événements sombres de la vie du bretteur noir, nous avons vu Guts former un nouveau lien avec des guerriers bien différents de ceux que nous connaissions. Bien qu’une troisième saison n’ait pas encore été confirmée, il est tout à fait possible que cette « grande annonce », qui sera révélée via le magazine qui publie actuellement le sombre conte dans Young Animal le mois prochain. Il est également tout à fait possible qu’une nouvelle série animée reprenne l’intégralité de Berserk, la promotion mentionnant l’annonce comme « Un nouveau départ », et montrant des images de l’Arc de l’âge d’or du manga de la série.

Berserk: un « nouveau départ » annoncé sur twitter ?

L’utilisateur de Twitter ReadBerserk1 a noté que le compte Twitter officiel de la précédente série d’anime, créé par le Studio GEMBA, avait repris vie et retweeté la grande annonce, ce qui a conduit les gens à penser que ce « nouveau départ » pourrait très bien être soit une troisième saison de la série précédente, soit un nouvel anime entièrement :

The official Berserk anime account retweeted the announcement oops pic.twitter.com/WJvfBXwcVv — Sujal (@ReadBerserk1) September 18, 2020

Les fans de Berserk attendent depuis longtemps de voir comment se termine l’histoire entre Guts et son ancien ami Griffith, le manga du mangaka Kentaro Miura étant diffusé depuis des décennies. Dans un chapitre récent, le personnage de Skull Knight a laissé entendre que la fin de l’histoire de Guts pourrait enfin toucher à sa fin, suscitant l’intérêt de nombreux fans qui suivent cette sombre histoire depuis des années. Que la grande annonce soit un nouveau dessin animé ou non, il y a certainement beaucoup de matière pour une série à moi !