Berserk dévoilera une nouvelle édition Blu-ray de l’arc Golden Age

L’animé de »Berserk » a commencé un compte à rebours sur sa page officielle qui a commencé avec 69 jours, le temps que les fans ont dû attendre pour de nouvelles nouvelles, beaucoup spéculant que ce serait probablement l’annonce de l’arc final du manga.

Maintenant que le compte à rebours atteint zéro, le site officiel »Berserk » a annoncé une nouvelle édition Blu-ray de l’édition »Berserk ».Berserk Golden Age Arc ÉDITION MEMORIAL », qui sera diffusée le 29 mars 2023 avec les 13 épisodes qui couvrent l’histoire non censurée.

Parallèlement à l’annonce de la nouvelle version Blu-ray, » Berserk » a révélé une illustration spéciale du mercenaire Femto, où le personnage peut être vu debout avec sa main recroquevillée comme une griffe avec un regard intense. Concepteur de personnages et réalisateur d’animation, Vague Naoyukitravaillé sur l’illustration.

»Berserk » a commencé comme une série de mangas écrite et illustrée par Kentaro Miuraayant sa première publication en 1989. Malheureusement, Miura est décédé en 2021, laissant les fans sans savoir ce qu’il adviendrait de l’histoire du manga.

Quelque temps plus tard, le mangaka Koji Moriami proche Miura, a déclaré qu’il continuerait le manga avec d’autres assistants de Studio Gaga, adaptant le dernier arc du manga en fonction des discussions qu’il avait eues avec Miura, ainsi que des brouillons laissés par le mangaka.

L’histoire » Berserk » se déroule dans un cadre médiéval européen et suit le personnage Guts, un épéiste solitaire, qui finit par rejoindre un groupe de mercenaires appelé le Band of the Hawk. Guts connaît de nombreuses épreuves et tribulations tout au long de son voyage, le conduisant à vivre une crise existentielle. Le personnage est devenu un favori des fans d’anime.

La nouvelle version de »Berserk » sur Blu-ray sortira le 29 mars 2023.