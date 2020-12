Berserk: chaque adaptation d’anime (dans l’ordre chronologique)

Le monde de Berserk, qui se déroule dans un monde fantastique ressemblant à l’Europe médiévale, a fait l’objet de nombreuses adaptations d’anime au fil des ans.

Le monde de Berserk, qui se déroule dans un monde fantastique ressemblant à l’Europe médiévale, tourne autour de Guts, un personnage également connu sous le nom de Black Swordsman, qui est l’un des hommes les plus forts du monde, né du ventre d’une femme exécutée. Maudit par les fantômes et les démons, et en plus d’être hanté par son passé, il cherche à se venger de son ancien ami, Griffith, qui l’a trahi et sacrifié aux archidémons.

Le manga a fait l’objet de nombreuses adaptations au fil des ans, dont une série de films, ainsi que quelques adaptations télévisées, de même que quelques jeux vidéo, des romans légers et même un jeu de cartes. En 2016, la série a été tirée à au moins 40 millions d’exemplaires dans le monde entier.

Berserk (1997)

Cette première version animée de la série a été réalisée par Oriental Light and Magic avec Naohito Takahashi comme réalisateur. Cette version adapte les arcs « Black Swordsman » et « Golden Age ». La série tourne autour de Guts, qui revient sur son époque avec le groupe de mercenaires Band of the Hawk, dirigé par Griffith.

Plusieurs personnages du manga ont été entièrement coupés ou ont vu leurs rôles combinés dans l’histoire, comme Puck, Donovan et le chevalier crâne. Le découpage du Chevalier Crâne a tristement causé un petit trou dans l’intrigue ou un accrochage, car on n’a jamais expliqué comment Guts ou Casca se sont échappés de l’événement Eclipse.

En général, la violence et la maturité du manga original ont été atténuées pour l’anime, bien que l’histoire se termine notamment sur une note déprimante. De plus, le fait de couper certains gags du manga a contribué à donner à l’anime un ton plus sérieux.

Après la série d’anime, les fans ont obtenu deux adaptations de jeux vidéo sous licence : Berserk Millennium Falcon Arc : Chapter of the Flowers of Oblivion, qui est sorti en 1999, et Berserk : Millennium Falcon Arc – Chapter of the Holy Demon War, qui est sorti en 2004. Destiné directement aux fans, une grande partie de l’histoire devrait déjà être comprise par les joueurs, à moins qu’ils ne lisent le matériel complémentaire. Si une grande partie de la violence de l’histoire a été conservée pour les jeux, le gore ayant même été ajouté dans les versions internationales, une partie du contenu sexuel a été coupée des jeux, les scénarios impliquant des agressions sexuelles étant particulièrement coupés ou censurés, surtout dans le deuxième jeu.

Berserk : The Golden Age Arc I – The Egg Of The King (2012)

Une série de films a été annoncée dès le début de l’année 2010 lorsqu’elle a été mentionnée dans le volume 35 de la couverture de la jaquette du manga.

Conçue comme une sorte de réédition de la série de 1997, l’histoire tourne autour de Guts, attirant l’attention de Griffith, le leader de Band of the Hawk, qui rejoint progressivement le groupe.

Les films ont été animés en utilisant des images de synthèse, mais ont été réalisés en deux dimensions afin de reproduire la série de 1997.

Les fans du doublage anglais de la série de 1997 ont pu voir de nombreux acteurs impliqués dans le doublage original reprendre leur rôle pour les films, probablement en partie à cause du doublage de l’anime dans les années 2000.

Berserk : The Golden Age Arc II – The Battle For Doldrey (2012)

Comme le film précédent, ce film était destiné à adapter le scénario de la série de 1997. Le film est également sorti la même année que le film précédent, mais quelques mois plus tard.

L’intrigue du film tourne autour de la participation de la Bande du Faucon à la campagne de guerre du Midland et de son aventure dans la forteresse de Doldrey.

Berserk : L’Arc de l’âge d’or III – L’Avent (2013)

Contrairement aux deux films précédents, ce film était destiné à adapter le scénario du manga après l’intrigue de la série de 1997.

Le troisième film se déroule après que Guts ait quitté la bande du faucon et son retour pour les aider une fois qu’ils ont été déclarés hors-la-loi, avec Griffith emprisonné. Alors que Griffith est montré comme ayant été brisé par la torture qu’il a endurée, une éclipse solaire se dessine en arrière-plan, sur le point d’envoyer les personnages dans une autre dimension.

Berserk (2016)

Faisant suite à l' »Arc de l’âge d’or », en particulier au cinéma, au point que l’ouverture de la série est considérée comme un spoiler de cet arc, il s’agit de la première version animée de la série à présenter correctement Guts as the Black Swordsman en dehors des jeux vidéo.

Des personnages coupés de la série précédente apparaissaient parfois, comme Puck, en plus de leur donner des introductions.

Contrairement à la série animée traditionnelle de 1997, cette version a utilisé des images de synthèse, poursuivant ainsi la tendance des films, et a souvent donné aux personnages un effet tridimensionnel. Différents studios, tels que GEMBA, Millepensee et Liden Films, ont participé à la production de la série.

Par rapport à la série de 1997, cette version met également en avant la violence et le contenu sexuel, et les versions domestiques de la série ont même supprimé une partie de la censure de la version télévisée. Les home releases ont également réanimé certaines scènes. En général, la série visait à être fidèle au manga au point d’adapter les séquences directement à partir des séquences imprimées des panneaux.

La même année a également vu la sortie du jeu vidéo sous licence : Berserk and the Band of the Hawk. Le jeu adapte les arcs de l’âge d’or, de Black Swordsman, de Conviction et de Millennium Falcon.

Berserk (2017)

Techniquement, cette série est parfois considérée comme la deuxième saison de la série 2016, bien qu’elle soit parfois considérée comme une série distincte. Cette version a adapté l’arc du manga Hawk of the Millennium Empire.

Cela dit, elle est la continuation directe de la série de 2016, au point de commencer par un récapitulatif des 12 épisodes précédents.

Bien qu’elles soient parfois considérées comme des séries séparées, les deux séries ont finalement comporté 24 épisodes, chaque série ayant 12 épisodes, soit finalement un de moins que la série de 1997.

La même année a également vu la sortie d’une adaptation en roman léger, Berserk : The Flame Dragon Knight, qui sera traduite en anglais en 2019.