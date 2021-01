Bernie Sanders dans l’espace! Ces mèmes d’inauguration sont hors de ce monde

Après s’être arrêté avec désinvolture à l’inauguration du président Joe Biden mercredi 20 janvier, le sénateur Bernie Sanders du Vermont a entrepris une visite de l’univers – en quelque sorte.

OK, donc le sénateur n’a pas quitté la Terre, mais une photo virale de lui emmitouflé dans un manteau volumineux et des mitaines en laine lors de l’inauguration a incité les fans de l’espace possédant des compétences en retouche photo à envoyer Sanders sur la lune, Mars, la Station spatiale internationale. , un trou noir, et même les univers « Star Wars » et « Star Trek ».

Faites défiler vers le bas pour découvrir certains de nos mèmes préférés «hors de ce monde» #SitWithBernie sur le Web.

La photo qui a lancé 1000 mèmes: l’ancien candidat à la présidentielle, le sénateur Bernie Sanders (D-Vermont) est assis dans les gradins de Capitol Hill avant que Joe Biden ne prenne serment en tant que 46e président américain le 20 janvier 2021, au Capitole américain à Washington . (Crédit d’image: Brendan Smialowski / AFP / )

Sanders, un ancien candidat à la présidentielle qui a perdu l’investiture démocrate au profit de Biden en 2020, a déclaré au cours de sa campagne que, s’il était élu, il divulguerait publiquement toute information secrète du gouvernement sur les ovnis.

Bien qu’il n’ait pas exprimé publiquement son intérêt à aller lui-même dans l’espace, son site Web de campagne déclare qu’il «soutient la mission de la NASA et est généralement en faveur d’une augmentation du financement de la NASA».

Bernie en orbite terrestre basse

Restez à l’écoute, les prochaines sorties spatiales @Space_Station pour @NASA_Astronautes sont à portée de main! Apparemment, #BerniesMittens surveille déjà la scène … #BernieMeme pic.twitter.com/8Pce3Fjzvl22 janvier 2021

Pendant ce temps sur la Station spatiale internationale pic.twitter.com/PwkFZj3SKU22 janvier 2021

Gagnant! De tous les mèmes @BernieSanders, celui-ci m’a eu. @NASA @SpaceX et même @ESA doivent aimer celui-ci. Nous devons financer de l’espace, Bernie. #spacenerd pic.twitter.com/mLWHg6dKOT21 janvier 2021

Bernie sur la lune

Bernie: Astronaute: Bernie: Oh, regardez qui est enfin arrivé. # BernieSanders [ 📷: NASA—Edited by @adlerplanet ] pic.twitter.com/thq9bWogbL21 janvier 2021

Today’s Happy m’est venu de @Espace_chante qui … bien sûr, en raison de son sujet, m’a fait rire. Très mignon! Chapeau / casque au créateur de meme original inconnu. Allons tous sur la Lune! Prendre plaisir. pic.twitter.com/7mEdnFQ4I522 janvier 2021

Bernie à travers le système solaire

Wow, j’adore le nouveau selfie qui est venu de @MarsCuriosity … pic.twitter.com/A534zJiLau22 janvier 2021

Bernie Sanders, portant correctement des mitaines parce qu’il fait froid sur # Mars # BernieSandersMittens (h / t à @taber pour le PNG transparent de Bernie) pic.twitter.com/8MNjAM1aHC20 janvier 2021

J’ai dû en faire un pour Oumuamua. #BernieMeme pic.twitter.com/PUDTTnLxMD21 janvier 2021

Nous ne sommes pas seuls dans le système solaire. La sonde @CassiniSaturn Huygens a pris une photo de la vie de 4 milliards d’années sur la lune de Saturne Titan.Il fait froid là-bas. # Bernie #nasa #berniesmittens pic.twitter.com/Ncjs1Odycv21 janvier 2021

Bernie donnant un chèque de bien-être à Curiosity #SpaceX https://t.co/fQj4z5E2iE pic.twitter.com/zOI1ywf23n21 janvier 2021

Bernie monte avec SpaceX

Bernie quand il y a un gommage #SpaceX https://t.co/GBC5mWNuFq pic.twitter.com/OW1Y8SBacG21 janvier 2021

Vous devriez profiter de la vue à couper le souffle, Bernie! #berniesandersmeme Vidéo originale: https://t.co/[email protected] @SpaceX pic.twitter.com/JJFba9JCL921 janvier 2021

Le nouveau prototype de SpaceX, BS1, effectuant un vol d’essai de 420 pieds de haut: pic.twitter.com/c0LSMTnQ5l22 janvier 2021

Bernie entre dans l’univers de la science-fiction

«Ce n’est pas une lune. C’est une station spatiale. » – Bernie pic.twitter.com/QrodCDUoZ922 janvier 2021

Bernie s’est aventuré dans l’espace il y a longtemps dans une galaxie très lointaine … Bernie: « Ce n’est pas comme ça, c’est comme ça … » pic.twitter.com/CLb2MGOF0j22 janvier 2021

2021: A Space Odyssey feat Bernie Sanders pic.twitter.com/cxfk7uIYBe21 janvier 2021

Nous avons emmené Bernie Sanders avec nous dans un voyage à travers la science-fiction. Vous pouvez aussi faire le voyage en écoutant notre podcast hebdomadaire https://t.co/Q9sLjg8jps (N’oubliez pas vos mitaines il fait froid dans l’espace) #BernieSanders #berniesmittens #berniesmittens pic.twitter.com/nlGT53Luj521 janvier 2021

😂 😂 😂 Bernie les a tous mangés dans son ensemble simple mais sophistiqué pic.twitter.com/i2LH1FjCjr22 janvier 2021

Aventures spatiales sur Terre

Bernie passe un moment hors du commun à Space Place 😉 pic.twitter.com/XSFyIj9LMN21 janvier 2021

Nous n’avons pas pu résister à l’accueil de Bernie à RUAG Space aussi! #BernieSandersMittens #FunFriday pic.twitter.com/Jtb0e4JjqF22 janvier 2021

