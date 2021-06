Bernie Mac Biopic se passe à la société de production de John Legend

Un biopic de Bernie Mac est en préparation dans la société de production de John Legend, Get Lifted. Parmi les humoristes les plus hilarants de son époque, Mac a profondément manqué aux deux fans ainsi qu’à ceux qui l’ont connu près de 13 ans après sa mort prématurée. La nouvelle du film sur le défunt acteur et comédien a été révélée par le partenaire de production de Legend, Mike Jackson, au Tribeca Festival 2021.

« Nous venons de nous associer à la succession de Bernie Mac pour couvrir l’histoire de Bernie Mac », a explicitement déclaré Jackson lors d’une table ronde. Le producteur a ajouté que le nouvel accord, dont il était « très enthousiaste », a toujours l’encre qui sèche sur le contrat comme cela venait de se produire ce jour-là. Jackson a également révélé que même Legend n’était pas encore au courant de son statut jusqu’au moment où il a été révélé à tout le monde dans la pièce de Tribeca.

« Regardez-vous les dernières nouvelles ici, » John legend mentionné.

Les producteurs de Get Lifted ont expliqué que le projet est destiné à être un long métrage scénarisé sur la vie et la carrière de Mac. Comme il n’en est qu’à ses débuts, il n’y a pas de détails supplémentaires sur le film ou sur qui pourrait jouer Bernie. Dans tous les cas, le projet marque un moment complet pour Legend, qui a en fait joué un rôle dans Soul Men – l’un des derniers films de Mac sorti après sa mort en 2008. Dans le film, Bernie Mac et Samuel L. Jackson ont joué d’anciens choristes qui se réunissent pour un concert de retrouvailles après le décès du chanteur principal de leur groupe, joué par Legend.

« Le Les hommes de l’âme réunion que vous vouliez tous voir », a déclaré Legend à Tribeca, avant de souligner à quel point Bernie aimait faire rire tout le monde entre les prises en ajoutant: « Il a vraiment eu de la joie à éclairer les visages des gens de rire. »

« C’était magnifiquement fait », a également déclaré Legend à propos de Le spectacle de Bernie Mac, la sitcom du comédien du début des années 2000. « Son humour était toujours audacieux mais il avait toujours autant de cœur en même temps. On pouvait dire qu’il était un père de famille. On pouvait dire qu’il aimait les gens dont il parlait. »

Un résident de Chicago depuis toujours, Bernie Mac s’est d’abord fait un nom en interprétant sa marque unique de comédie stand-up. Il a pris de l’importance en jouant dans le film stand-up Les rois originaux de la comédie avec Steve Harvey, DL Hughley et Cedric the Entertainer. Pour Le spectacle de Bernie Mac, le comédien a été nominé pour deux Emmy Awards du meilleur acteur principal. Il est également apparu dans une variété de films dont Onze de l’océan, les anges de Charlie, Transformateurs, Mauvais Père Noël, Vieux chiens, et Devine qui. Mac est décédé à l’âge de 50 ans en 2008 après avoir souffert de sarcoïdose pendant trois ans.

On ne sait pas encore quand le biopic sans titre de Bernie Mac sera publié par Get Lifted. Pour l’instant, les fans peuvent passer du temps à spéculer sur l’acteur qui pourrait être la meilleure personne pour jouer Bernie dans le film, bien que tout le monde puisse convenir qu’il n’y a personne d’autre comme lui. Avec le domaine impliqué et avec de si grands fans de Legend et Jackson, le biopic devrait, espérons-le, le rendre fier. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

